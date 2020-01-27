Ajansspor: ЦСКА и «Локомотив» заинтересовались Старриджем

Нападающий «Трабзонспора» Даниэль Старридж попал в сферу интересов «Локомотива» и ЦСКА, утверждает Ajansspor.

Турецкая команда довольна игрой Старриджа, однако его могут продать из-за высокой зарплаты и повышенной травматичности, отмечает издание.