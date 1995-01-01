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    Ajansspor: ЦСКА и «Локомотив» заинтересовались Старриджем

    Нападающий «Трабзонспора» Даниэль Старридж попал в сферу интересов «Локомотива» и ЦСКА, утверждает Ajansspor.

    Турецкая команда довольна игрой Старриджа, однако его могут продать из-за высокой зарплаты и повышенной травматичности, отмечает издание.

    • Старридж подписал контракт с «Трабзонспором» в августе.
    • В этом сезоне 30-летний футболист сыграл 13 матчей, забил семь голов и отдал четыре ассиста.
    • Рыночная стоимость Старриджа – 10 миллионов евро.

    Источник: Ajansspor

    Ajansspor - крупное спортивное СМИ в Турции. Аудитория в твиттере - 121 тысяча подписчиков.

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    Сегодня, 15:36
    Комментарии3
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      Рейтинг: +662

      juvseriy 17 минут назад

      ЦСКА не потянет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4675

      Lester84 18 минут назад

      Одного травматичного Эрнандеса уже хватило. Надо кого-то покрепче

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8204

      parevg 24 минуты назад

      Помнится грызун говорил, что не будет покупать игроков старше 27 лет, а этому уже 30, к тому-же травматичен.
      Вывод - утка.

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