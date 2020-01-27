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Ajansspor: ЦСКА и «Локомотив» заинтересовались Старриджем

27 января 2020, 15:36
13

Нападающий «Трабзонспора» Даниэль Старридж попал в сферу интересов «Локомотива» и ЦСКА, утверждает Ajansspor.

Турецкая команда довольна игрой Старриджа, однако его могут продать из-за высокой зарплаты и повышенной травматичности, отмечает издание.

  • Старридж подписал контракт с «Трабзонспором» в августе.
  • В этом сезоне 30-летний футболист сыграл 13 матчей, забил семь голов и отдал четыре ассиста.
  • Рыночная стоимость Старриджа – 10 миллионов евро.

Источник: Ajansspor

Ajansspor - крупное спортивное СМИ в Турции. Аудитория в твиттере - 121 тысяча подписчиков.

Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига ЦСКА Локомотив Трабзонспор Старридж Даниэль
Комментарии (13)
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Lester84
1580129381
Одного травматичного Эрнандеса уже хватило. Надо кого-то покрепче
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juvseriy
1580129446
ЦСКА не потянет
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JTherry
1580130486
Боженик в результате "заинтересованности" перешел в Фейеноорд, а Комличенко - в Динамо
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DOCTOR PENALTY
1580132084
Федя, надевай вторые трусы, чтобы хватило для полировки лавки на весь сезон.
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нейтральныйкакникто
1580137374
В пору называть РПФЛ как Российская пенсионерная футбольная лига, молодые леги не идут , только предпенсионеры и пенсионеры. То то будет с отменой лимита
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Boeung777
1580141000
Это в духе Локо, но не ЦСКА.
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mikhan.voronov
1580141258
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CSKA №1
1580151358
точно не для ЦСКА
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zigbert
1580220590
Любую команду будет отпугивать его рыночная стоимость и травматичность.
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