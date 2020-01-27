Ajansspor: ЦСКА и «Локомотив» заинтересовались Старриджем

Нападающий «Трабзонспора» Даниэль Старридж попал в сферу интересов «Локомотива» и ЦСКА, утверждает Ajansspor.
Турецкая команда довольна игрой Старриджа, однако его могут продать из-за высокой зарплаты и повышенной травматичности, отмечает издание.
- Старридж подписал контракт с «Трабзонспором» в августе.
- В этом сезоне 30-летний футболист сыграл 13 матчей, забил семь голов и отдал четыре ассиста.
- Рыночная стоимость Старриджа – 10 миллионов евро.
Источник: Ajansspor
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