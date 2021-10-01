Старридж вернулся в футбол спустя 1,5 года. Он подписал контракт с австралийским «Перт Глори»

Бывший нападающий сборной Англии Даниэль Старридж подписал контракт с «Перт Глори» из Австралии.
Соглашение с 32-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2021/22.
Старридж вернулся в футбол спустя 1,5 года. Его последним клубом был турецкий «Трабзонспор», контракт с ним был расторгнут в марте 2020 года по соглашению сторон.
- В первом полугодии 2020 года Старридж был отстранен от футбола за ставки.
- Больше всего матчей в карьере Старридж провел за «Ливерпуль» (2013-2019 годы).
- Игрок дважды брал Лигу чемпионов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: официальный сайт «Перт Глори»