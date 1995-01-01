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    Старридж вернулся в футбол спустя 1,5 года. Он подписал контракт с австралийским «Перт Глори»

    Бывший нападающий сборной Англии Даниэль Старридж подписал контракт с «Перт Глори» из Австралии.

    Соглашение с 32-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2021/22.

    Старридж вернулся в футбол спустя 1,5 года. Его последним клубом был турецкий «Трабзонспор», контракт с ним был расторгнут в марте 2020 года по соглашению сторон.

    • В первом полугодии 2020 года Старридж был отстранен от футбола за ставки.
    • Больше всего матчей в карьере Старридж провел за «Ливерпуль» (2013-2019 годы).
    • Игрок дважды брал Лигу чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Перт Глори»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2661

      Derzkiy1 1 час назад

      Нормальный футболист был, в 30 решил завязать с футболом?)

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