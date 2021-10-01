Старридж вернулся в футбол спустя 1,5 года. Он подписал контракт с австралийским «Перт Глори»

Бывший нападающий сборной Англии Даниэль Старридж подписал контракт с «Перт Глори» из Австралии.

Соглашение с 32-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2021/22.

Старридж вернулся в футбол спустя 1,5 года. Его последним клубом был турецкий «Трабзонспор», контракт с ним был расторгнут в марте 2020 года по соглашению сторон.

В первом полугодии 2020 года Старридж был отстранен от футбола за ставки.

Больше всего матчей в карьере Старридж провел за «Ливерпуль» (2013-2019 годы).

Игрок дважды брал Лигу чемпионов.