Старридж отстранен от футбола до июня 2020 года за ставки

Бывший нападающий «Ливерпуля» Даниэль Старридж отстранен от футбола до июня 2020 года. Об сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).

Летом 2019-го форвард был дисквалифицирован на две недели за нарушение правил ставок.

Теперь наказание Старриджа было ужесточено. Апелляционная комиссия пересмотрела решение и доказала два дополнительных эпизода нарушения правил. Игрок также будет обязан выплатить 150 тысяч фунтов стерлингов в виде штрафа.