Старридж отстранен от футбола до июня 2020 года за ставки

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Бывший нападающий «Ливерпуля» Даниэль Старридж отстранен от футбола до июня 2020 года. Об сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).
Летом 2019-го форвард был дисквалифицирован на две недели за нарушение правил ставок.
Теперь наказание Старриджа было ужесточено. Апелляционная комиссия пересмотрела решение и доказала два дополнительных эпизода нарушения правил. Игрок также будет обязан выплатить 150 тысяч фунтов стерлингов в виде штрафа.
- В январе 2018 года Старридж попросил своего брата Леона сделать ставку на его возможный переход в «Севилью».
- Также сообщалось, что нападающий рассказал третьим лицам о возможных переходах в «Интер» и «Вест Бромвич».
- Сегодня футболист расторг контракт с «Трабзонспором».