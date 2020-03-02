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Старридж отстранен от футбола до июня 2020 года за ставки

2 марта 2020, 19:52
10

Бывший нападающий «Ливерпуля» Даниэль Старридж отстранен от футбола до июня 2020 года. Об сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).

Летом 2019-го форвард был дисквалифицирован на две недели за нарушение правил ставок.

Теперь наказание Старриджа было ужесточено. Апелляционная комиссия пересмотрела решение и доказала два дополнительных эпизода нарушения правил. Игрок также будет обязан выплатить 150 тысяч фунтов стерлингов в виде штрафа.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Трабзонспор Ливерпуль Старридж Даниэль
Комментарии (10)
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LOKOfanatik19
1583168323
Попросил брата поставить, сам не перешел, но обвинили.... ммм странно. Х**вые отношения видать с братом )))
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El_Chori
1583168920
Вот пусть Стерлинг и платит, у него деняк много))))
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portero
1583169049
Удивительно мягкое наказание.....
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NEONFOL
1583171927
а если не перейдёт, бабки отдадут или чё значит кому-то можно спускать миллионы, а ему за несбывшийся прогноз нет? чудно это
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kulikov.sma
1583172322
Извините за спам, но я нарыл способ как дома можно накачать тело и убрать жир! За две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, подкачал руки и спину, а у жены ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать, а вычитал о нем здесь! ====--- http://bit.do/mypres
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DOCTOR PENALTY
1583184715
Делиться надо... )
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zigbert
1583240689
Во всем виноват сам. Видимо сам футбол для него отошел на второй план.
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