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    Старридж отстранен от футбола до июня 2020 года за ставки

    Бывший нападающий «Ливерпуля» Даниэль Старридж отстранен от футбола до июня 2020 года. Об сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).

    Летом 2019-го форвард был дисквалифицирован на две недели за нарушение правил ставок.

    Теперь наказание Старриджа было ужесточено. Апелляционная комиссия пересмотрела решение и доказала два дополнительных эпизода нарушения правил. Игрок также будет обязан выплатить 150 тысяч фунтов стерлингов в виде штрафа.

    Источник: BBC

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    Сегодня, 19:52
    Комментарии7
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      Рейтинг: +7

      kulikov.sma 24 минуты назад

      Извините за спам, но я нарыл способ как дома можно накачать тело и убрать жир! За две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, подкачал руки и спину, а у жены ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать, а вычитал о нем здесь! ====--- http://bit.do/mypres

      -1
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      Рейтинг: +374

      NEONFOL 30 минут назад

      а если не перейдёт, бабки отдадут или чё значит кому-то можно спускать миллионы, а ему за несбывшийся прогноз нет? чудно это

      0
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      Рейтинг: +37757

      portero 1 час назад

      Удивительно мягкое наказание.....

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      Рейтинг: +399

      El_Chori 1 час назад

      Вот пусть Стерлинг и платит, у него деняк много))))

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      Рейтинг: +758

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Попросил брата поставить, сам не перешел, но обвинили.... ммм странно. Х**вые отношения видать с братом )))

      3
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      Рейтинг: +37757

      portero > LOKOfanatik19 1 час назад

      Наверное братец еще и писал разговор, добрый такой братец.

      2
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      Рейтинг: +758

      LOKOfanatik19 > portero 1 час назад

      Вот вот, что все странно ))) Англия, брат наверно еще и белый(расист)

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