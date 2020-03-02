Старридж отстранен от футбола до июня 2020 года за ставки

Бывший нападающий «Ливерпуля» Даниэль Старридж отстранен от футбола до июня 2020 года. Об сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).
Летом 2019-го форвард был дисквалифицирован на две недели за нарушение правил ставок.
Теперь наказание Старриджа было ужесточено. Апелляционная комиссия пересмотрела решение и доказала два дополнительных эпизода нарушения правил. Игрок также будет обязан выплатить 150 тысяч фунтов стерлингов в виде штрафа.
- В январе 2018 года Старридж попросил своего брата Леона сделать ставку на его возможный переход в «Севилью».
- Также сообщалось, что нападающий рассказал третьим лицам о возможных переходах в «Интер» и «Вест Бромвич».
- Сегодня футболист расторг контракт с «Трабзонспором».
Источник: BBC