Старридж отстранен от футбола на две недели за нарушение правил ставок

Бывший нападающий «Ливерпуля» Даниэль Старридж отстранен от футбола на две недели и оштрафован на 75 тысяч фунтов стерлингов после того, как был признан виновным в нарушении правил ставок.

29-летнего футболиста приговорили к шестинедельному запрету, четыре недели из которых были приостановлены. Он сможет снова начать играть 31 июля.

Футбольная ассоциация Англии будет обжаловать отстранение англичанина независимой комиссией по регулированию различных обвинений, которая утверждает, что он передал инсайдерскую информацию о своем потенциальном трансфере в январе 2018 года.

Комиссия установила, что против Старриджа были доказаны два из 11-ти обвинений. А именно то, что футболист поручил своему брату Леону сделать ставку на его возможный переход в «Севилью», предоставив ему информацию о вероятном трансфере.

В заявлении ФА говорится, что Старридж «с уважением не согласен с выводами комиссии по регулированию и будет обжаловать наложенные санкции».

В некоторых отклоненных обвинениях утверждалось, что форвард сообщил третьим лицам о возможных переходах в «Интер» и «Вест Бромвич».