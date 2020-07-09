Старридж хочет играть в МЛС, так как планирует открыть в США свой музыкальный лейбл

Бывший нападающий сборной Англии Даниэль Старридж хотел бы продолжить карьеру в МЛС. Это связано с тем, что англичанин планирует запустить в США собственный музыкальный лейбл, пишет Transfer News Live со ссылкой на французскую газету L’Equipe.
Последним клубом Старриджа был турецкий «Трабзонспор», контракт с ним был расторгнут в марте по соглашению сторон.
- В первом полугодии 2020 года Старридж был отстранен от футбола.
- Больше всего матчей в карьере Старридж провел за «Ливерпуль» (2013-2019 годы).
- Игрок дважды брал Лигу чемпионов.
Источник: твиттер Transfer News Live