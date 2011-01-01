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    Старридж хочет играть в МЛС, так как планирует открыть в США свой музыкальный лейбл

    Бывший нападающий сборной Англии Даниэль Старридж хотел бы продолжить карьеру в МЛС. Это связано с тем, что англичанин планирует запустить в США собственный музыкальный лейбл, пишет Transfer News Live со ссылкой на французскую газету L’Equipe.

    Последним клубом Старриджа был турецкий «Трабзонспор», контракт с ним был расторгнут в марте по соглашению сторон.

    • В первом полугодии 2020 года Старридж был отстранен от футбола.
    • Больше всего матчей в карьере Старридж провел за «Ливерпуль» (2013-2019 годы).
    • Игрок дважды брал Лигу чемпионов.

    Источник: твиттер Transfer News Live

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4141

      vladik12 2 часа назад

      Дзюбу бери на лейбл. Больно уж хорошо "Голубую луну" исполняет.

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