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  • Старридж хочет играть в МЛС, так как планирует открыть в США свой музыкальный лейбл

Старридж хочет играть в МЛС, так как планирует открыть в США свой музыкальный лейбл

9 июля 2020, 14:55
2

Бывший нападающий сборной Англии Даниэль Старридж хотел бы продолжить карьеру в МЛС. Это связано с тем, что англичанин планирует запустить в США собственный музыкальный лейбл, пишет Transfer News Live со ссылкой на французскую газету L’Equipe.

Последним клубом Старриджа был турецкий «Трабзонспор», контракт с ним был расторгнут в марте по соглашению сторон.

  • В первом полугодии 2020 года Старридж был отстранен от футбола.
  • Больше всего матчей в карьере Старридж провел за «Ливерпуль» (2013-2019 годы).
  • Игрок дважды брал Лигу чемпионов.

Источник: твиттер Transfer News Live
США. МЛС Англия. Премьер-лига Старридж Даниэль
Комментарии (2)
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vladik12
1594295873
Дзюбу бери на лейбл. Больно уж хорошо "Голубую луну" исполняет.
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TОL47
1594310399
Млс
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