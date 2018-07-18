Старридж: «Я вижу свое будущее только в «Ливерпуле»

Главное что у него есть цель.
Нападающий «Ливерпуля» Даниэль Старридж рассчитывает бороться за место в основном составе команды в предстоящем сезоне.
«Я вижу свое будущее только в «Ливерпуле». Надеюсь, что буду частью команды в предстоящем сезоне.
Подготовка к нему идет неплохо, поэтому мне нужно сконцентрироваться на работе и набирать форму.
Я уже предвкушаю предстоящий сезон. Рад сюда вернуться», – заявил Старридж.
С января этого года форвард выступал в составе «Вест Бромвича» на правах аренды.