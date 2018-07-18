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    Старридж: «Я вижу свое будущее только в «Ливерпуле»

    Нападающий «Ливерпуля» Даниэль Старридж рассчитывает бороться за место в основном составе команды в предстоящем сезоне.

    «Я вижу свое будущее только в «Ливерпуле». Надеюсь, что буду частью команды в предстоящем сезоне.

    Подготовка к нему идет неплохо, поэтому мне нужно сконцентрироваться на работе и набирать форму.

    Я уже предвкушаю предстоящий сезон. Рад сюда вернуться», – заявил Старридж.

    С января этого года форвард выступал в составе «Вест Бромвича» на правах аренды.

    Источник: Mirror.co.uk

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    18.07.2018 11:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 21:22

      Главное что у него есть цель.

      2
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      Рейтинг: +42

      1986Александр 18 июля 2018, 20:56

      Старридж технарь, полюбил фантастическую игру в тройке с Суаресом и Стерлингом... но Клопп не его тренер, и дело не из за конфликтов или чего то еще, У Клоппа передняя линия вся прессингует и двигается очень много, а у Старриджа в последнем сезоне скомканная игра, и форма не та. Но хочется, черт возьми увидеть его в составе именно Ливерпуля!! Только УДАЧИ И ТЕРПЕНИЯ с УСЕРДИЕМ!!!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июля 2018, 18:27

      конечно дерзай! отличный игрок лишь бы травмы обходили стороной.

      2
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 18 июля 2018, 17:31

      Старриджу очень хочется пожелать,по обыкновению уже,здоровья и еще большего усердия на поле.вернуться в основу будет очень сложно и он,уверен,это и сам прекрасно понимает.

      4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 18 июля 2018, 16:55

      Эх, как начинал, а потом травмы, травмы и потеря формы. Вернуться в строй будет очень сложно. Мане-Фирмино-Салах - сюда так просто не вклинишься. Только, если Старридж будет играть, как раньше.

      3
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 18 июля 2018, 12:12

      Молодец, мужик. верю в него. хочется, чтобы снова играл и забивал

      3
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