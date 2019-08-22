Старридж стал игроком «Трабзонспора»

Огромное сожаление,что так и не прижился в Ливерпуле.травмы,конечно,сказались на его карьере.потенциал его был велик,но...удачи в дальнейшем!
«Трабзонспор» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего Даниэля Старриджа.
Англичанин присоединился к турецкому клубу на правах свободного агента и заключил двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.
В июне Старридж покинул «Ливерпуль» в связи с истечением срока соглашения.
За мерсисайдцев форвард выступал с 2013 года, сыграл 160 матчей и забил 67 голов.