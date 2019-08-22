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    Старридж стал игроком «Трабзонспора»

    «Трабзонспор» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего Даниэля Старриджа.

    Англичанин присоединился к турецкому клубу на правах свободного агента и заключил двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.

    В июне Старридж покинул «Ливерпуль» в связи с истечением срока соглашения.

    За мерсисайдцев форвард выступал с 2013 года, сыграл 160 матчей и забил 67 голов.

    Источник: Официальный сайт «Трабзонспора»

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    22.08.2019 08:30
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1047

      21082014 22 августа, 19:07

      Огромное сожаление,что так и не прижился в Ливерпуле.травмы,конечно,сказались на его карьере.потенциал его был велик,но...удачи в дальнейшем!

      0
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      Рейтинг: +1124

      Dizayner 22 августа, 10:11

      человек на фото это не старридж))

      0
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      Рейтинг: +632

      GSmall 22 августа, 09:00

      Жалко его

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