Старридж сравнил возвращение в «Ливерпуль» с любовными отношениями

Нападающий «Ливерпуля» Даниэль Старридж прокомментировал возвращение в клуб после полугодовой аренды в «Вест Бромвиче».

«У меня никогда не было проблем с кем-либо в клубе. Ни с тренером, ни с персоналом. Мне всегда нравилось здесь. Но порой надо принимать решения с пользой для себя.

Это похоже на отношения с девушкой, с которой ты был долгое время и решил, что они уже не такие замечательные. Но потом ты возвращаешься, думая о том, как хорошо вам было вместе», – сказал 29-летний англичанин.

Старридж провел шесть матчей за «ВБА» в чемпионате Англии, в которых не отметился забитыми мячами.

В новом сезоне АПЛ он принял участие в пяти встречах. За 24 минуты на поле форвард забил два гола.

Старридж не вошел в заявку сборной Англии на чемпионат мира 2018 в России.