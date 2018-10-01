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    Какой вы футболист?

    Старридж сравнил возвращение в «Ливерпуль» с любовными отношениями

    Нападающий «Ливерпуля» Даниэль Старридж прокомментировал возвращение в клуб после полугодовой аренды в «Вест Бромвиче».

    «У меня никогда не было проблем с кем-либо в клубе. Ни с тренером, ни с персоналом. Мне всегда нравилось здесь. Но порой надо принимать решения с пользой для себя.

    Это похоже на отношения с девушкой, с которой ты был долгое время и решил, что они уже не такие замечательные. Но потом ты возвращаешься, думая о том, как хорошо вам было вместе», – сказал 29-летний англичанин.

    Старридж провел шесть матчей за «ВБА» в чемпионате Англии, в которых не отметился забитыми мячами.

    В новом сезоне АПЛ он принял участие в пяти встречах. За 24 минуты на поле форвард забил два гола.

    Старридж не вошел в заявку сборной Англии на чемпионат мира 2018 в России.

    Источник: ESPN

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    01.10.2018 21:50
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