Статистика по турнирам

Лига Европы 2019/2020 Турция. Суперлига 2019/2020 Англия. Кубок 2018/2019 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Кубок Лиги 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Кубок Лиги 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Англия. Кубок 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Англия. Кубок 2013/2014 Англия. Кубок Лиги 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Англия. Кубок Лиги 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Суперкубок Англии 2012 Суперкубок УЕФА 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Barclays Asia Trophy 2011 Англия. Кубок 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Суперкубок Англии 2010 Англия. Кубок 2009/2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Кубок Английской лиги 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2007/2008