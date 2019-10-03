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Даниэль Старридж
Статистика
Даниэль Старридж - статистика
Завершил карьеру
1 сентября 1989 (37), Бирмингем
#15 | Нападающий
188 см | 84 кг
Англия | Ямайка
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Трабзонспор
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 2 тур
Трабзонспор
2 : 2
03.10.2019
Базель
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Хетафе
1 : 0
19.09.2019
Трабзонспор
Был в запасе
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