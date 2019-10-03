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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Трабзонспор - Базель
Трабзонспор - Базель: обзор матча 03 октября 2019
Трабзонспор
03.10.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, группа C, 2 тур
2 : 2
Завершен
Базель
78'
Х. Соса
20'
С. Видмер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Базель
90'
+4
Желтая карточка
В. Штокер
ГОЛ! 1:1!
Х. Соса
Пас отдал
Э. Нвакаеме
78'
35'
Желтая карточка
Т. Джака
20'
ГОЛ! 0:1!
С. Видмер
Пас отдал
К. Буа
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
57
Филип Новак
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Базель
1
Йонас Омлин
ВР
15
Омар Альдрете
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
33
Кевин Буа
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Трабзонспор
27
Жоао Перейра
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Базель
1
Джордже Николич
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
2-1-1-2
57
Новак
5
Хосейни
12
Оби Микел
10
Авдияй
15
Старридж
9
Серлот
2-5-1
1
Омлин
30
Видмер
15
Альдрете
33
Буа
14
Штокер
34
Джака
20
Фрай
7
Дзуффи
9
Адеми
Остались в запасе
Трабзонспор
Базель
27
Жоао Перейра
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
9
Афимико Пулулу
ЛВ
1
Джордже Николич
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
27
Жоао Перейра
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Остались в запасе
9
Афимико Пулулу
ЛВ
1
Джордже Николич
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
Главный тренер
Юнал Караман
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Трабзонспор - Базель
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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