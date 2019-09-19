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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хетафе - Трабзонспор
Хетафе - Трабзонспор: обзор матча 19 сентября 2019
Хетафе
19.09.2019, четверг, 19:55
Лига Европы, группа C, 1 тур
1 : 0
Завершен
Трабзонспор
18'
Анхель
18'
Анхель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Трабзонспор
Замена
️️️️
М. Арамбарри
90'
+1
83'
Замена
️️️️
Ф. Узюм
Желтая карточка
Х. Мата
78'
Замена
️️️️
М. Кукурелья
77'
Замена
️️️️
Х. Мата
68'
Желтая карточка
Ф. Файр
66'
59'
Замена
️️️️
А. Пармак
Желтая карточка
Р. Кенеди
58'
55'
Желтая карточка
Х. Соса
55'
Желтая карточка
Х. Соса
46'
Замена
️️️️
D. Sturridge
33'
Желтая карточка
Г. Кампи
ГОЛ! 2:0!
Анхель
Пас отдал
Р. Гарсия
18'
ГОЛ! 1:0!
Анхель
Пас отдал
Р. Гарсия
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
12
John Mikel Obi
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
38
Ahmet Canbaz
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
19
Daniel Sturridge
ЦФ
88
Фыратджан Узюм
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Чичисола
15
Гарсия
2
Джене
18
Гонсалес
12
Ньом
24
Тимор
76
Файр
29
Кенеди
20
Портильо
18
Гальего
9
Анхель
4-4-1-2
1
Чакир
37
Кампи
57
Новак
5
Хосейни
27
Перейра
7
Соса
12
21
Эрдоган
12
Оби Микел
10
Авдияй
9
Нвакаеме
9
Серлот
17
Кукурелья
17
Кукурелья
8
Арамбарри
8
Арамбарри
17
Мата
17
Мата
6
Пармак
6
Пармак
19
19
88
Узюм
88
Узюм
Остались в запасе
Хетафе
Трабзонспор
13
Давид Сорья
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
1
Эрце Кардешлер
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
38
Ahmet Canbaz
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрце Кардешлер
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
38
Ahmet Canbaz
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Хетафе - Трабзонспор
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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