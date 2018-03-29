Старридж вернется в строй 7 апреля

Нападающий «Вест Бромвича» Даниэль Старридж имеет возможность сыграть в оставшихся матчах своего клуба в нынешнем сезоне, сообщает Sky Sports. Напомним, что футболист, который перешел в «Вест Бромвич» на правах аренды из «Ливерпуля» в зимнее трансферное окно, на данный момент провел за новый клуб лишь 78 минут, после чего получил травму.

Травму он получил в середине февраля. Ожидалось, что восстановление продлится до конца месяца, но оно затянулось. На данный момент сообщается, что возвращение 29-летнего футболиста на поле состоится в домашнем матче со «Суонси», который состоится 7 апреля.

«Вест Бромвич» после 31 тура замыкает турнирную таблицу английской Премьер-лиги, отставая от спасительного 17-го места на 10 очков.