Экс-форварду «Ливерпуля» Старриджу грозит арест

Выдан ордер на арест бывшего футболиста «Ливерпуля» и сборной Англии Даниэла Старриджа, информирует Daily Mail.
Согласно данным источника, ордер на арест был выдан по причине того, что Старридж не явился в суд Лос-Анджелеса, где рассматривалось исковое заявление мужчины, которому экс-футболист не выплатил обещанное денежное вознаграждение за то, что тот нашeл собаку игрока.
В 2019 году у Старриджа украли собаку. Футболист публично пообещал, что вознаградит человека, который сможет еe найти. Питомца Даниэла нашeл и вернул американский рэпер Фостер Вашингтон, известный в мире музыки как Killa Fame.
После этого артист заявил, что Старридж не заплатил обещанное вознаграждение и подал гражданский иск против него. В декабре 2021 года суд Лос-Анджелеса обязал Старриджа выплатить рэперу $ 30 000 (€ 28 308).
В минувшем месяце 34-летний футболист был вызван в суд, где должен был ответить на вопросы относительно своего финансового состояния, однако он не сделал этого.
- Старридж объявил о завершении игровой карьеры в августе 2023 года.
- Последним клубом экс-форварда сборной Англии был австралийский «Перт Глори», который он покинул в июле 2022-го.