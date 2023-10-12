Экс-форварду «Ливерпуля» Старриджу грозит арест

Выдан ордер на арест бывшего футболиста «Ливерпуля» и сборной Англии Даниэла Старриджа, информирует Daily Mail.

Согласно данным источника, ордер на арест был выдан по причине того, что Старридж не явился в суд Лос-Анджелеса, где рассматривалось исковое заявление мужчины, которому экс-футболист не выплатил обещанное денежное вознаграждение за то, что тот нашeл собаку игрока.

В 2019 году у Старриджа украли собаку. Футболист публично пообещал, что вознаградит человека, который сможет еe найти. Питомца Даниэла нашeл и вернул американский рэпер Фостер Вашингтон, известный в мире музыки как Killa Fame.

После этого артист заявил, что Старридж не заплатил обещанное вознаграждение и подал гражданский иск против него. В декабре 2021 года суд Лос-Анджелеса обязал Старриджа выплатить рэперу $ 30 000 (€ 28 308).

В минувшем месяце 34-летний футболист был вызван в суд, где должен был ответить на вопросы относительно своего финансового состояния, однако он не сделал этого.