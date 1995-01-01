L’Equipe: Старридж может заменить Фалькао в «Монако»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Даниэль Старридж может продолжить карьеру в «Монако».

По информации L’Equipe, монегаски рассматривают 29-летнего игрока в качестве потенциальной замены Радамелю Фалькао, которым интересуется «Галатасарай».

Представители «Монако» уже встретились с агентами англичанина. Как утверждает источник, монегаски не будут продвигаться в переговорах со Старриджем, пока не достигнут договоренности о продаже Фалькао.

На Старриджа также претендует «Фенербахче».