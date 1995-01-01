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    L’Equipe: Старридж может заменить Фалькао в «Монако»

    Бывший нападающий «Ливерпуля» Даниэль Старридж может продолжить карьеру в «Монако».

    По информации L’Equipe, монегаски рассматривают 29-летнего игрока в качестве потенциальной замены Радамелю Фалькао, которым интересуется «Галатасарай».

    Представители «Монако» уже встретились с агентами англичанина. Как утверждает источник, монегаски не будут продвигаться в переговорах со Старриджем, пока не достигнут договоренности о продаже Фалькао.

    На Старриджа также претендует «Фенербахче».

    Источник: L'Equipe

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    Сегодня, 15:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7889

      Cules2013 33 минуты назад

      эта замена будет полсезона в лазарете, а вторую половину - набирать форму, да и англичане в Испании туго играют, хотя Старридж и не этнический англосакс, но тем не менее, тут больше дело в разных стилях игры.

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