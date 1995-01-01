L’Equipe: Старридж может заменить Фалькао в «Монако»

эта замена будет полсезона в лазарете, а вторую половину - набирать форму, да и англичане в Испании туго играют, хотя Старридж и не этнический англосакс, но тем не менее, тут больше дело в разных стилях игры.
Бывший нападающий «Ливерпуля» Даниэль Старридж может продолжить карьеру в «Монако».
По информации L’Equipe, монегаски рассматривают 29-летнего игрока в качестве потенциальной замены Радамелю Фалькао, которым интересуется «Галатасарай».
Представители «Монако» уже встретились с агентами англичанина. Как утверждает источник, монегаски не будут продвигаться в переговорах со Старриджем, пока не достигнут договоренности о продаже Фалькао.
На Старриджа также претендует «Фенербахче».
- В своей карьере форвард, кроме «Ливерпуля», выступал за «Манчестер Сити», «Челси», «Болтон» и «Вест Бромвич».
- Старридж – двукратный победитель Лиги чемпионов.