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    «Ливерпуль» намерен продлить контракт с Ориги

    «Ливерпуль» собирается предложить новый контракт нападающему Дивоку Ориги, сообщает The Independent.

    По информации источника, такое решение принял главный тренер команды Юрген Клопп, который доволен отношением футболиста к тренировкам и работой на поле во время матчей.

    Немецкий специалист предпочитает сохранить бельгийца, а не Даниэля Старриджа или Джердана Шакири.

    • В текущем сезоне Ориги забил шесть голов и сделал одну результативную передачу в 19 матчах за «Ливерпуль».
    • Форвард стал автором дубля в ответной полуфинальной встрече ЛЧ против «Барселоны» (4:0).
    • Действующий контракт между игроком и клубом истекает в 2020 году.

    Источник: The Independent

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