«Ливерпуль» намерен продлить контракт с Ориги

«Ливерпуль» собирается предложить новый контракт нападающему Дивоку Ориги, сообщает The Independent.
По информации источника, такое решение принял главный тренер команды Юрген Клопп, который доволен отношением футболиста к тренировкам и работой на поле во время матчей.
Немецкий специалист предпочитает сохранить бельгийца, а не Даниэля Старриджа или Джердана Шакири.
- В текущем сезоне Ориги забил шесть голов и сделал одну результативную передачу в 19 матчах за «Ливерпуль».
- Форвард стал автором дубля в ответной полуфинальной встрече ЛЧ против «Барселоны» (4:0).
- Действующий контракт между игроком и клубом истекает в 2020 году.