«Ливерпуль» намерен продлить контракт с Ориги

«Ливерпуль» собирается предложить новый контракт нападающему Дивоку Ориги, сообщает The Independent.

По информации источника, такое решение принял главный тренер команды Юрген Клопп, который доволен отношением футболиста к тренировкам и работой на поле во время матчей.

Немецкий специалист предпочитает сохранить бельгийца, а не Даниэля Старриджа или Джердана Шакири.