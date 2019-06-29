Воры забрались в дом к Старриджу и похитили его собаку. Игрок пообещал заплатить любые деньги нашедшему животное

Грабители вломились в дом к бывшему нападающему «Ливерпуля» Даниэлю Старриджу в Западном Голливуде.

Как сообщил англичанин, воры разбили дверь и похитили его собаку, а также некоторые вещи. Он пообещал заплатить любую сумму тому, кто найдет животное.

«Кто-то украл мою собаку. Я заплачу сколько угодно, я хочу его вернуть.

Кража со взломом произошла в течение последних двух часов. По-видимому, три человека украли мою собаку и четыре сумки.

Кто-нибудь, пожалуйста, верните его (пса). Я заплачу все, что угодно», – сказал Старридж на видео в инстаграме.

text text text Публикация от text (@danielsturridge) 9 Июл 2019 в 1:38 PDT