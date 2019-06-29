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    Воры забрались в дом к Старриджу и похитили его собаку. Игрок пообещал заплатить любые деньги нашедшему животное

    Грабители вломились в дом к бывшему нападающему «Ливерпуля» Даниэлю Старриджу в Западном Голливуде.

    Как сообщил англичанин, воры разбили дверь и похитили его собаку, а также некоторые вещи. Он пообещал заплатить любую сумму тому, кто найдет животное.

    «Кто-то украл мою собаку. Я заплачу сколько угодно, я хочу его вернуть.

    Кража со взломом произошла в течение последних двух часов. По-видимому, три человека украли мою собаку и четыре сумки.

    Кто-нибудь, пожалуйста, верните его (пса). Я заплачу все, что угодно», – сказал Старридж на видео в инстаграме.

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    Публикация от text (@danielsturridge)

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    Источник: Инстаграм Даниэля Старриджа

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    Сегодня, 13:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +83

      Novik38 33 минуты назад

      Я свою шавку перекрашу в этот цвет, выплати мне мильён евро

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