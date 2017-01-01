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    «Ливерпуль» может продлить контракт со Старриджем, чтобы он не ушел из клуба в январе

    «Ливерпуль» не намерен отпускать нападающего Даниэля Старриджа в другой клуб в зимнее трансферное окно.

    Главный тренер команды Юрген Клопп ценит 29-летнего футболиста. По его мнению, англичанин обеспечивает качественную конкуренцию в атаке и его тяжело будет заменить в январе. Чтобы удержать форварда, клуб может предложить ему новый контракт.

    • Действующее соглашение Старриджа истекает в июне.
    • В этом сезоне нападающий провел за «Ливерпуль» 16 матчей, записав на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.

    Источник: Daily Mail

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