«Ливерпуль» может продлить контракт со Старриджем, чтобы он не ушел из клуба в январе

«Ливерпуль» не намерен отпускать нападающего Даниэля Старриджа в другой клуб в зимнее трансферное окно.

Главный тренер команды Юрген Клопп ценит 29-летнего футболиста. По его мнению, англичанин обеспечивает качественную конкуренцию в атаке и его тяжело будет заменить в январе. Чтобы удержать форварда, клуб может предложить ему новый контракт.