«Ливерпуль» может продлить контракт со Старриджем, чтобы он не ушел из клуба в январе

«Ливерпуль» не намерен отпускать нападающего Даниэля Старриджа в другой клуб в зимнее трансферное окно.
Главный тренер команды Юрген Клопп ценит 29-летнего футболиста. По его мнению, англичанин обеспечивает качественную конкуренцию в атаке и его тяжело будет заменить в январе. Чтобы удержать форварда, клуб может предложить ему новый контракт.
- Действующее соглашение Старриджа истекает в июне.
- В этом сезоне нападающий провел за «Ливерпуль» 16 матчей, записав на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.