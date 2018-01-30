«Вест Бромвич» объявил об аренде Старриджа. На англичанина претендовал «Интер»

«Бомбардир» писал о о договоренности «Вест Бромвича» с «Ливерпулем» об аренде Даниэля Старриджа.

Официальный твиттер «дроздов» сообщил о завершении сделки.

Ожидается, что 28-летний форвард проведет в «ВБА» остаток сезона.

В нынешнем сезоне англичанин сыграл в 14 матчах всех турниров. На его счету три гола и три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

Сообщалось об интересе к Старриджу со стороны «Интера», «Севильи» и «Ромы».