«Вест Бромвич» объявил об аренде Старриджа. На англичанина претендовал «Интер»

«Бомбардир» писал о о договоренности «Вест Бромвича» с «Ливерпулем» об аренде Даниэля Старриджа.
Официальный твиттер «дроздов» сообщил о завершении сделки.
Ожидается, что 28-летний форвард проведет в «ВБА» остаток сезона.
В нынешнем сезоне англичанин сыграл в 14 матчах всех турниров. На его счету три гола и три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.
Сообщалось об интересе к Старриджу со стороны «Интера», «Севильи» и «Ромы».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: ФК «Вест Бромвич»