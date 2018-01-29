BBC: Старридж перейдет в «Вест Бромвич» на правах аренды

Нападающий «Ливерпуля» Даниэль Старридж подпишет контракт с «Вест Бромвичем». Об этом сообщило BBC.

По информации источника, англичанин также имел предложение от «Ньюкасла», но отказался. Ожидается, что клубы объявят о переходе 28-летнего футболиста в ближайшее время.

Трансфер рассматривается в контексте аренды до конца сезона.

В текущем сезоне Старридж принял участие в 14 встречах всех соревнований, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту сборной Англии со стороны «Интера», «Севильи» и «Ромы».