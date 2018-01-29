«Ливерпуль» может отдать Старриджа в аренду «Ньюкаслу»

«Ньюкасл» рассчитывает арендовать нападающего «Ливерпуля» Даниэля Старриджа на оставшуюся часть чемпионата.

Ранее появилась информация, что 28-летний игрок может перейти на правах аренды в «Интер». Теперь же сообщается, что форвард склоняется к тому, чтобы остаться в Англии и перезапустить свою застопорившуюся карьеру.

Стоимость аренды футболиста обойдется «сорокам» примерно в 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Также «Ньюкасл» возьмет на себя обязательства по выплате зарплаты игроку, которая составляет 120 тысяч фунтов в неделю.

В нынешнем сезоне Старридж принял участие в 14-ти поединках, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.