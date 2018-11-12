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    Goal: Старриджа могут дисквалифицировать на полтора года за ставки на матчи

    Нападающий «Ливерпуля» Даниэль Старридж попал под подозрение футбольных властей Англии. Они полагают, что игрок делал ставки на матчи, а это запрещено регламентами FA.

    По информации организации, футболист сделал две ставки на матчи в январе текущего года. За это может последовать дисквалификация, если форварду не удастся убедить функционеров в своей невиновности, сообщает Goal.

    Некоторое время назад бывший игрок сборной Англии Джоуи Бартон за аналогичное нарушение получил дисквалификацию на полтора года.

    Источник: Goal

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    12.11.2018 22:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 13 ноября 2018, 14:42

      Есть же игроки ,которые знают правила лиги ,но нарушают их.

      2
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 13 ноября 2018, 06:11

      спустя год и когда ливерпуль в лидерах начали копать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 ноября 2018, 05:54

      Если это правда, то дурак несусветный. С Бартоном там всё понятно, там мозгов отродясь в голове не было.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 13 ноября 2018, 05:28

      Кто-то явно копает под Ливерпуль. То Салаха, то Хендэ, теперь Старриджа хотят с грязью смешать. М-да...

      0
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      Рейтинг: +6085

      AtticusFinch 12 ноября 2018, 23:17

      В Январе?так уже год прошёл...

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 ноября 2018, 23:03

      Деньги им девать некуда, что ли ?... Есть где заработать и тратить.

      4
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