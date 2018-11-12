Goal: Старриджа могут дисквалифицировать на полтора года за ставки на матчи

Нападающий «Ливерпуля» Даниэль Старридж попал под подозрение футбольных властей Англии. Они полагают, что игрок делал ставки на матчи, а это запрещено регламентами FA.

По информации организации, футболист сделал две ставки на матчи в январе текущего года. За это может последовать дисквалификация, если форварду не удастся убедить функционеров в своей невиновности, сообщает Goal.

Некоторое время назад бывший игрок сборной Англии Джоуи Бартон за аналогичное нарушение получил дисквалификацию на полтора года.