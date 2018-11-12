Goal: Старриджа могут дисквалифицировать на полтора года за ставки на матчи

Есть же игроки ,которые знают правила лиги ,но нарушают их.
Нападающий «Ливерпуля» Даниэль Старридж попал под подозрение футбольных властей Англии. Они полагают, что игрок делал ставки на матчи, а это запрещено регламентами FA.
По информации организации, футболист сделал две ставки на матчи в январе текущего года. За это может последовать дисквалификация, если форварду не удастся убедить функционеров в своей невиновности, сообщает Goal.
Некоторое время назад бывший игрок сборной Англии Джоуи Бартон за аналогичное нарушение получил дисквалификацию на полтора года.