Роналдо, Кройфф и Эйсебио претендуют на звание лучшего центрфорварда в истории

Журнал France Football предложил определить лучшего центрального нападающего всех времен.
В список номинантов включены десять футболистов.
Это Деннис Бергкамп, Йохан Кройфф, Марко ван Бастен (все – Нидерланды), Кенни Далглиш (Шотландия), Эйсебио (Португалия), Шандор Кочиш (Венгрия), Герд Мюллер (Германия), Ромарио, Роналдо (оба – Бразилия), Джордж Веа (Либерия).
Победителя путем голосования выберут 177 журналистов из ведущих мировых СМИ.
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Источник: France Football