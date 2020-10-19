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  • Роналдо, Кройфф и Эйсебио претендуют на звание лучшего центрфорварда в истории

Роналдо, Кройфф и Эйсебио претендуют на звание лучшего центрфорварда в истории

19 октября 2020, 23:27
9

Журнал France Football предложил определить лучшего центрального нападающего всех времен.

В список номинантов включены десять футболистов.

Это Деннис Бергкамп, Йохан Кройфф, Марко ван Бастен (все – Нидерланды), Кенни Далглиш (Шотландия), Эйсебио (Португалия), Шандор Кочиш (Венгрия), Герд Мюллер (Германия), Ромарио, Роналдо (оба – Бразилия), Джордж Веа (Либерия).

Победителя путем голосования выберут 177 журналистов из ведущих мировых СМИ.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: France Football
Весь мир ван Бастен Марко Далглиш Кенни Роналдо
Комментарии (9)
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SmilingDevil
1603139786
Кройф центрфорвард? Тут явно Ва бастен и Мюллер хороши, но "феномен" в не конкуренции.
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Psih86
1603139904
Естественно Феномен!!!
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cevin cigan
1603148574
Роналдо Чемпион Мира!!! Ху -ли там выбирать???
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PNZ1985
1603168980
зубастик вне конкуренции
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Oldtrafford83
1603171609
Кройф, Мюллер или Феномен.)
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ilichkadr
1603176266
Кто не слышал "Криденс клируотер ривайвл", тот не жил последние 10 лет. Так говорили в 70-е годы прошлого века. Кто не видел игру Эйсебио (Эузебиу да Силва Феррейра), тот очень много потерял. Эйсебио умел делать на поле всё.Индивидуальный проход к воротам соперника, где он использовал не только техническое мастерство и скорость, но и чисто физическую мощь, а сильный и точный удар позволял Эйсебио много забивать со стандартных положений – штрафных и пенальти. P.S. Гол Яшину с пенальти на ЧМ-1966 года это классика жанра.
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Bekinbauer
1603182086
Gerd Muller без спорно 1216 игр 146-гол это феномен
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Khasannnnn
1603183891
А Златан
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