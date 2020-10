Роналдо, Кройфф и Эйсебио претендуют на звание лучшего центрфорварда в истории

Журнал France Football предложил определить лучшего центрального нападающего всех времен.

В список номинантов включены десять футболистов.

Это Деннис Бергкамп, Йохан Кройфф, Марко ван Бастен (все – Нидерланды), Кенни Далглиш (Шотландия), Эйсебио (Португалия), Шандор Кочиш (Венгрия), Герд Мюллер (Германия), Ромарио, Роналдо (оба – Бразилия), Джордж Веа (Либерия).

Победителя путем голосования выберут 177 журналистов из ведущих мировых СМИ.

Here are the 10 best centre forwards of all time !#BOdreamteamTo be continued today...At 1:00 pm : left forwardshttps://t.co/QIsUWBYH23 pic.twitter.com/q19i9BLpIL