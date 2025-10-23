Рахимов высказался о форме Кузяева

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос об игровых кондициях Далера Кузяева.

– Кузяев насколько подвинулся в наборе кондиций после прихода?

– Нужно еще недели две. Плюс он должен играть в маске, но говорит, что неудобно.