Рахимов высказался о форме Кузяева

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос об игровых кондициях Далера Кузяева.
– Кузяев насколько подвинулся в наборе кондиций после прихода?
– Нужно еще недели две. Плюс он должен играть в маске, но говорит, что неудобно.
- 32-летний Кузяев был свободным агентом после летнего ухода из «Гавра».
- В конце сентября он подписал с «Рубином» контракт до 2026 года и взял 14-й игровой номер.
- В активе полузащитника 5 сыгранных матчей (233 минуты).
- 4 октября ему сломали нос.
Источник: сайт «Рубина»