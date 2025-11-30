«Непривычная атмосфера»: Кузяев высказался об игре против «Зенита» в Петербурге

Полузащитник «Рубина» Далер Кузяев прокомментировал поражение от «Зенита». Казанцы уступили в Санкт-Петербурге со счетом 0:1.

Кузяев с 2017 по 2023 год играл за «Зенит», с которым пять раз выиграл РПЛ.

– Какое ощущение от игры на «Газпром Арене» против «Зенита»?

– Непривычная атмосфера. Классное время было в «Зените». Ехали сюда с целью заработать три очка. Заслужили ничью как минимум. Но это футбол, такое бывает. Поздравляю «Зенит» с победой. Но у нас еще есть тур, чтобы исправить положение.