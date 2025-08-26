70-летний Медведев из «Зенита» сыграет в Кубке России

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев выйдет на поле в составе «Амкала» в матче FONBET Кубка России с «Салютом».
«Александр Иванович подтвердил в целом, что будет участвовать в следующем матче. Это будет самый возрастной, самый опытный игрок. 11 сентября он будет у нас.
[Президент «Амкала»] Герман [Попков], скажем так, выходил на представителей Хабиба [Нурмагомедова] и Ислама Махачева. Не знаю, чем закончилось. Было буквально день-два назад», – рассказал главный тренер «Амкала» Виталий Панов.
- Медведеву исполнилось 70 лет 14 августа. Он станет самым возрастным игроком в истории российского профессионального футбола.
- «Амкал» встретится с «Салютом» в 3-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России.
- В матче 2-го раунда турнира с «Калугой» за медиаклуб сыграл экс-баскетболист Павел Подкользин ростом 226 сантиметров и полузащитник Василий Гончаров, который вышел на поле возрасте 14 лет 7 месяцев 19 дней.
Источник: YouTube-канал «Это медифутбол, бро!»