70-летний Медведев из «Зенита» сыграет в Кубке России

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев выйдет на поле в составе «Амкала» в матче FONBET Кубка России с «Салютом».

«Александр Иванович подтвердил в целом, что будет участвовать в следующем матче. Это будет самый возрастной, самый опытный игрок. 11 сентября он будет у нас.

[Президент «Амкала»] Герман [Попков], скажем так, выходил на представителей Хабиба [Нурмагомедова] и Ислама Махачева. Не знаю, чем закончилось. Было буквально день-два назад», – рассказал главный тренер «Амкала» Виталий Панов.