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    Панов покинул «Волгарь». Это вторая тренерская отставка в ФНЛ за выходные

    Главный тренер «Волгаря» Виталий Панов покидает пост. Исполняющим обязанности главного тренера астраханской команды назначен Андраник Бабаян, ранее возглавлявший молодeжный состав «Волгаря».

    В эти выходные тренерская перестановка случилась и в «Текстильщике»: Сергея Павлова сменил Андрей Аксенов.

    • Панов работал в Астрахани с 2018 года.
    • 45-летний Бабаян входил в тренерский штаб основной команды «Волгаря» с 2008 по 2018 год.
    • «Волгарь» идет в ФНЛ на предпоследнем месте. Отставание от спасительной строчки – 9 очков.

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    Источник: твиттер ФНЛ

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