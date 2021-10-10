Панов покинул «Волгарь». Это вторая тренерская отставка в ФНЛ за выходные

Главный тренер «Волгаря» Виталий Панов покидает пост. Исполняющим обязанности главного тренера астраханской команды назначен Андраник Бабаян, ранее возглавлявший молодeжный состав «Волгаря».
В эти выходные тренерская перестановка случилась и в «Текстильщике»: Сергея Павлова сменил Андрей Аксенов.
- Панов работал в Астрахани с 2018 года.
- 45-летний Бабаян входил в тренерский штаб основной команды «Волгаря» с 2008 по 2018 год.
- «Волгарь» идет в ФНЛ на предпоследнем месте. Отставание от спасительной строчки – 9 очков.
Источник: твиттер ФНЛ