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  • «Подлость и вершина неэтичности»: Слуцкого шокировали слова Ролана Гусева

«Подлость и вершина неэтичности»: Слуцкого шокировали слова Ролана Гусева

1 декабря 2025, 21:47
8

Леонид Слуцкий раскритиковал тренера «Динамо» Ролана Гусева.

Исполняющий обязанности главного тренера московской команды ранее заявил, что «Динамо» плохо готово физически. Причина – тренер по физподготовке Касайс Мартинес из штаба Валерия Карпина.

– Я считаю, то, что Гусев себе позволил, когда уходил Личка и сейчас, когда уходил Карпин, – это вершина неэтичности в тренерской профессии. Кидать камни в своего коллегу, с которым ты работал в штабе, это последнее вообще, что может быть. Я прекрасно помню, когда у него были первые две игры после Лички, его спрашивают: «Что поменялось?» Он говорит: «Разве вы не видите, что это принципиально другая команда?» Я был просто в шоке. Причем фраза была не в худшую сторону. Меня это просто поразило. Насколько это неэтично. Ты внутри штаба. Если ты видишь, что есть проблема, пытайся ее исправлять, пытайся говорить. Это вообще дилетантизм, когда ты говоришь: «Это проблема не Карпина, а проблема Луиса». А кто привел Луиса в команду? Кто отвечает за все вопросы?

– Вы допускаете, что они ссорились в тренерском штабе?

– Уверен, что нет. Если бы они ссорились в тренерском штабе, то в той или иной степени это было бы известно. Все тренеры нереальные эгоисты. Самая эгоистичная профессия в мире. Но кого-то может сдерживать уровень интеллекта. У него эго зашкаливает, но интеллект просит помолчать. А кого-то это не может сдерживать, и все, что он думает, выливается в общее пространство. А потом ты выходишь – «Зенит» тебя гоняет так, что мама не горюй. Ну, форма физическая плохая, оказывается. «Ахмат» тебя тоже переигрывает, опять плохая физическая форма. Это вершина неэтичности. Высказывания Гусева и в адрес Лички, и в адрес Карпина и его штаба – это подлость, на мой взгляд. Это мог бы говорить, если бы пришел другой тренер, титулованный, именитый.

Что двигает Гусевым? Тренерское эго. Он уверен, что как тренер лучше Карпина и Лички, хотя этому пока доказательств нет. Я бы такого человека не взял ни при каких обстоятельствах в свой штаб.

  • «Динамо» под руководством Гусева проиграло 2 матча из 3.
  • Команда занимает 9-е место в РПЛ.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Динамо Слуцкий Леонид Гусев Ролан
Комментарии (8)
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NewLife
1764616801
Слуцкер это обиженная барышня и тренер никакой. Речь о профессиональном футболе, здесь крутятся громадные деньги. Надо говорить правду и требовать оправдывать затраченные средства. Этичность оставь для свого дружбана зюбы и для КВН.
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bset
1764618524
А что он должен был сказать? Уволили тренера за отсутствие результатов и я ничего после него менять не собираюсь?
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vvv123
1764626638
«Динамо» под руководством Гусева проиграло 2 матча из 3... - А при Карпине сколько?
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evgevg13
1764645765
А пошел бы он в твой штаб г р-н Слуцкий?
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САДЫЧОК
1764652937
Как чел этот Гусев хам и просто не дерьм@.Слабый недоразвитый тренер этот Гусев.Хам ,который позволяет себе обвинять предыдущих своих боссов, говоря то, что они не правильно подготавливали команду надеясь , что его утвердят Главным тренером.
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ilich55
1764654421
Полагаю, что Спартак в заключительном туре подарит болелам Динамо рождественского гуся. Чабан его уже общипал, осталось зажарить....
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DOCTOR PENALTY
1764897108
В этом обласканном "словом офицера" Гусе слишком много ****** и высоко он не взлетит, как бы ни махал крыльями. """""""""""""""""""""""""""""""""""
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