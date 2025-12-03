Радимов пожелал закончить карьеру Гусеву после его слов в «Динамо»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал Ролана Гусева.

Исполняющий обязанности главного тренера московской команды ранее заявил, что «Динамо» плохо готово физически. Причина – тренер по физподготовке Касайс Мартинес из штаба Валерия Карпина.

На Гусева из-за этих слов с критикой обрушился Леонид Слуцкий.

«Вот здесь я сейчас буду предельно жесток: «Ахмат» выиграл, даже пропустив первым, абсолютно по делу. Но то, что сейчас делает Ролан Гусев – лично мне тут цензурных слов не подобрать. Когда ты, работая в тренерском штабе, выносишь на общее обозрение, какие-то проблемы... Когда ты приходишь и говоришь, что команда физически не готова, ты пытаешься обелить свои проблемы, которые у тебя могут возникнуть перед нынешним руководством. Это выглядит только так. Это было в случае с Личкой, когда пришел Гусев. Это сейчас произошло в случае с Карпиным. К тому же, якобы неготовность «Динамо» – абсолютная неправда.

Любой мало-мальски обученный тренер, взяв цифры даже не по пробегу, а по спринтам, по скоростной работе, которую показывало «Динамо», это поймет. Так что этого быть в принципе не может априори, потому что это физиология. Обмануть эти цифры невозможно. То, что Карпин не справился с работой на два фронта – так он это и сам признал. И за такое поведение могу пожелать Ролану Гусеву только закончить свою карьеру в «Динамо».

И еще обращу внимание, что в хоккейном «Динамо» тренер сменился в тот же день, что и в футбольном – но там преемник Кудашова Козлов про него ни слова плохого не сказал, наоборот – только слова поддержки. И какой диссонанс, когда высказывается Гусев», – сказал Радимов.