  • Главная
  • Новости
  • Радимов пожелал закончить карьеру Гусеву после его слов в «Динамо»

Радимов пожелал закончить карьеру Гусеву после его слов в «Динамо»

3 декабря, 14:12
12

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал Ролана Гусева.

  • Исполняющий обязанности главного тренера московской команды ранее заявил, что «Динамо» плохо готово физически. Причина – тренер по физподготовке Касайс Мартинес из штаба Валерия Карпина.
  • На Гусева из-за этих слов с критикой обрушился Леонид Слуцкий.

«Вот здесь я сейчас буду предельно жесток: «Ахмат» выиграл, даже пропустив первым, абсолютно по делу. Но то, что сейчас делает Ролан Гусев – лично мне тут цензурных слов не подобрать. Когда ты, работая в тренерском штабе, выносишь на общее обозрение, какие-то проблемы... Когда ты приходишь и говоришь, что команда физически не готова, ты пытаешься обелить свои проблемы, которые у тебя могут возникнуть перед нынешним руководством. Это выглядит только так. Это было в случае с Личкой, когда пришел Гусев. Это сейчас произошло в случае с Карпиным. К тому же, якобы неготовность «Динамо» – абсолютная неправда.

Любой мало-мальски обученный тренер, взяв цифры даже не по пробегу, а по спринтам, по скоростной работе, которую показывало «Динамо», это поймет. Так что этого быть в принципе не может априори, потому что это физиология. Обмануть эти цифры невозможно. То, что Карпин не справился с работой на два фронта – так он это и сам признал. И за такое поведение могу пожелать Ролану Гусеву только закончить свою карьеру в «Динамо».

И еще обращу внимание, что в хоккейном «Динамо» тренер сменился в тот же день, что и в футбольном – но там преемник Кудашова Козлов про него ни слова плохого не сказал, наоборот – только слова поддержки. И какой диссонанс, когда высказывается Гусев», – сказал Радимов.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Радимов Владислав Гусев Ролан
Чилим.
1764764234
Какя же сво-лочь эта Буланов(а)
Ответить
neim
1764765550
После таких советов, Радимову самому не помешает закончить карьеру на Матч ТВ, ибо ничего хорошего и полезного он туда не приносит, одни разглагольствования, но его больше ни куда не возьмут, в отличии от Гусева.
Ответить
FCSpartakM
1764766661
Там и так понятно с Гусевым всё. Никто его продлевать не будет, даже если бы он молчал.
Ответить
evgen64
1764767584
Желчи у радимова на батальон хватит. Видимо потому что он сам никому нафиг не нужен...
Ответить
NewLife
1764767603
Я желаю Буланову завалить .бло.
Ответить
mab1011
1764769564
Шел бы ты к Булановой на подтанцовки, чем навязывать всем свое мнение...
Ответить
Ziklop
1764770374
Сегодня по делу сказал.
Ответить
prtcs
1764772044
Хотел, как лучше, получилось, как всегда.
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1764772788
Радимов в любой скандал влезает...Недавно в перерыве матча Зенит Рубин,он с группой людей смотрел повтор первого тайма,там был момент,когда вратарь Адамов спас команду от гола.Все заслуженно восхищались,а Радимов сказал "чего такого,вратарь не спас,в него просто попали"))).Хотя позиция была убойная и вратарь отбил махнув рукой,то есть явно среагировал,а не стоял мешком.Поэтому безумные реплики Буланова,который он считает глубокими мыслями,просто смешны. Он стал фриком,причем уже давно.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1764777949
ГУСЕВ не виноват за результат команды ???? ВСЕ виноваты кроме ГуСЕВа ????? ПОЗОРИЩЕ
Ответить
