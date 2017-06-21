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«Бока Хуниорс» стал 32-кратным чемпионом Аргентины

21 июня 2017, 06:32

За тур до окончания чемпионата Аргентины «Бока Хуниорс» стал чемпионом страны. Случилось это за счет поражения «Банфилда», идущего на втором месте в турнирной таблице, от «Сан-Лоренсо» – 0:1. Этот титул стал для «Боки» 32-м в истории клуба.

В 28 матчах чемпионата команда лишь трижды уступала соперникам. На счету «Бока Хуниорс» 59 очков. «Ривер Плейт», 36-кратный чемпион Аргентины, располагается на третьем месте с 52 очками.

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Источник: Бомбардир.ру
Аргентина Бока Хуниорс Банфилд Ривер Плейт
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