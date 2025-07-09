Агент ди Лусиано высказался об интересе «Краснодара», «Спартака» и ЦСКА

Агент правого защитника «Банфилда» Рамиро ди Лусиано Франко Грасси прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Спартака» и «Краснодара».
«Нет, это неправда, никаких контактов с «Спартаком» и «Краснодаром» не было. Как я уже говорил ранее, был интерес от ЦСКА, но пока без продвижения», – сказал Грасси.
- В этом году ди Лусиано провел за «Банфилд» 18 матчей, отметился 2 ассистами.
- Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего аргентинца в 1,2 миллиона евро.
- Его контракт с нынешним клубом рассчитан до конца 2026 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»