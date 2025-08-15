Ди Лусиано объяснил, почему решил перейти в ЦСКА

Защитник «Банфилда» Рамиро Ди Лусиано, который прибыл в Москву для подписания контракта с ЦСКА, рассказал, что знает о новом клубе.
– Что ты знаешь о ЦСКА?
– По правде говоря, я очень рад этой возможности. Так что у меня очень позитивные ожидания и, в общем, я собираюсь выложиться по полной при игре за ЦСКА.
– Что ты знаешь о Москве?
– Я не очень много знаю о городе. Я впервые приезжаю в этот город, но думаю, что все будет очень позитивно.
– Почему ты решил перейти в ЦСКА?
– Потому что это очень большой клуб, я много слышал о нем. Надеюсь, я смогу воспользоваться этим шансом в своей карьере, а также по-максимуму помочь клубу добиться самых высоких результатов.
- Сумма трансфера Солари должна составить 1,3 миллиона евро.
- Ранее агент игрока сообщал, что Ди Лусиано подпишет контракт с московским клубом на 4 года.
- В этом году 21-летний аргентинец провел за «Банфилд» 18 матчей, отметился 2 ассистами.
Источник: «Спорт-Экспресс»