Ди Лусиано объяснил, почему решил перейти в ЦСКА

Защитник «Банфилда» Рамиро Ди Лусиано, который прибыл в Москву для подписания контракта с ЦСКА, рассказал, что знает о новом клубе.

– Что ты знаешь о ЦСКА?

– По правде говоря, я очень рад этой возможности. Так что у меня очень позитивные ожидания и, в общем, я собираюсь выложиться по полной при игре за ЦСКА.

– Что ты знаешь о Москве?

– Я не очень много знаю о городе. Я впервые приезжаю в этот город, но думаю, что все будет очень позитивно.

– Почему ты решил перейти в ЦСКА?

– Потому что это очень большой клуб, я много слышал о нем. Надеюсь, я смогу воспользоваться этим шансом в своей карьере, а также по-максимуму помочь клубу добиться самых высоких результатов.