«Локомотив» хочет купить хавбека «Банфилда» Урци. Им интересуются «Рома», «Интер» и «Фиорентина»

Если в отступных прописано 20 млн.евреек,то поправочный коэффициент на переход в Россию,в сравнение со странами "западной цивилизации",составляет 10-20 процентов.Вот и судите о перспективах перехода этого юного таланта в "Локомотив".
«Локомотив» заинтересован в приобретении крайнего полузащитника «Банфилда» Агустина Урци.
Москвичи запросили информацию у аргентинского клуба по поводу 19-летнего футболиста.
Также хавбек находится в сфере интересов «Фиорентины», «Ромы», «Интера», «Сампдории» и «Торино».
- Контракт Урци с «Банфилдом» рассчитан до 2023 года, а сумма отступных за него составляет 20 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 игрок провел в чемпионате Аргентины 10 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.