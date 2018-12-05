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    «Локомотив» хочет купить хавбека «Банфилда» Урци. Им интересуются «Рома», «Интер» и «Фиорентина»

    «Локомотив» заинтересован в приобретении крайнего полузащитника «Банфилда» Агустина Урци.

    Москвичи запросили информацию у аргентинского клуба по поводу 19-летнего футболиста.

    Также хавбек находится в сфере интересов «Фиорентины», «Ромы», «Интера», «Сампдории» и «Торино».

    • Контракт Урци с «Банфилдом» рассчитан до 2023 года, а сумма отступных за него составляет 20 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 игрок провел в чемпионате Аргентины 10 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 18:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3823

      Агасфер 22 минуты назад

      Если в отступных прописано 20 млн.евреек,то поправочный коэффициент на переход в Россию,в сравнение со странами "западной цивилизации",составляет 10-20 процентов.Вот и судите о перспективах перехода этого юного таланта в "Локомотив".

      0
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      Рейтинг: +896

      Фанат Рубина 1 час назад

      только вопрос зачем ему локо, с такими предложениями

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      Рейтинг: +197

      Вальдемар IV 1 час назад

      Безусловно сложный выбор

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      Рейтинг: +6594

      parevg 1 час назад

      20 миллионов за 19 летнего парня.... Либо он второй Месси, либо в ценнике лишний ноль.

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