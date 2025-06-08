Мостовой готов стать помощником нового тренера ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможной смене главного тренера ЦСКА. Нынешний тренер красно-синих Марко Николич намерен уйти в АЕК. Его может заменить Матиас Алмейда.

«Алмейда – это аргентинец, который играл в середине поля в чемпионате Испании. Я сразу вспомнил о нeм, но не особо много могу рассказать про него, потому что не следил за его тренерской карьерой.

Честно говоря, тут бесполезно что-либо говорить, потому что надо понять, как всe происходит. После Кубка России Николич кричал, что ЦСКА будет бороться за золото, а сейчас раз – и уезжает. С другой стороны, мы не знаем всех нюансов – вдруг что-то случилось. Николича нельзя осуждать.

В любом случае команда не уходит – у ЦСКА хороший состав. Сейчас любой захочет прийти в стан армейцев. Могли бы и меня рассмотреть в качестве помощника главного тренера [смеeтся]», – сказал Мостовой.