Мостовой готов стать помощником нового тренера ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможной смене главного тренера ЦСКА. Нынешний тренер красно-синих Марко Николич намерен уйти в АЕК. Его может заменить Матиас Алмейда.
«Алмейда – это аргентинец, который играл в середине поля в чемпионате Испании. Я сразу вспомнил о нeм, но не особо много могу рассказать про него, потому что не следил за его тренерской карьерой.
Честно говоря, тут бесполезно что-либо говорить, потому что надо понять, как всe происходит. После Кубка России Николич кричал, что ЦСКА будет бороться за золото, а сейчас раз – и уезжает. С другой стороны, мы не знаем всех нюансов – вдруг что-то случилось. Николича нельзя осуждать.
В любом случае команда не уходит – у ЦСКА хороший состав. Сейчас любой захочет прийти в стан армейцев. Могли бы и меня рассмотреть в качестве помощника главного тренера [смеeтся]», – сказал Мостовой.
- Сообщалось, что АЕК представит 45-летнего Николича в качестве главного тренера команды на следующей неделе. Он подпишет с греческим клубом двухлетний контракт.
- По данным «Чемпионата», основными кандидатами на замену Николича в ЦСКА являются экс-тренер АЕКа Матиас Алмейда и Игорь Осинькин.
- По данным «Спорт-Экспресса», рассматриваются также кандидатуры Марцела Лички и Ролана Гусева.
- У Мостового есть тренерсккая лицензия категории A, которая позволяет работать помощником в клубе РПЛ.