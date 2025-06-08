Названы три кандидата на пост главного тренера ЦСКА, один из них возглавлял АЕК

Бывший главный тренер АЕКа Матиас Алмейда – один из главных кандидатов на пост тренера ЦСКА. Он может перейти в московский клуб, сменив Марко Николича, который, как ожидается, возглавит команду из Афин.

Сообщается, что любимая схема аргентинца, также ромб, как и у серба.

Также в списке кандидатов на пост тренера армейцев присутствуют бывший главный тренер «Динамо» Марцел Личка и сменивший его в роли исполняющего обязанности Ролан Гусев.