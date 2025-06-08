Названы три кандидата на пост главного тренера ЦСКА, один из них возглавлял АЕК

Бывший главный тренер АЕКа Матиас Алмейда – один из главных кандидатов на пост тренера ЦСКА. Он может перейти в московский клуб, сменив Марко Николича, который, как ожидается, возглавит команду из Афин.
Сообщается, что любимая схема аргентинца, также ромб, как и у серба.
Также в списке кандидатов на пост тренера армейцев присутствуют бывший главный тренер «Динамо» Марцел Личка и сменивший его в роли исполняющего обязанности Ролан Гусев.
- 51-летний Алмейда тренировал АЕК три сезона в 2022–2025 годах. С греческим клубом он выиграл чемпионат и Кубок Греции в сезоне-2023/24.
- Ранее экс-футболист «Лацио», «Интера» и сборной Аргентины также возглавлял «Ривер Плейт», «Банфилд», «Гвадалахару» и «Сан-Хосе Эртквейкс».
- Сообщалось, что АЕК представит 45-летнего Николича в качестве главного тренера команды на следующей неделе. Он подпишет с греческим клубом двухлетний контракт.
Источник: «Спорт-Экспресс»