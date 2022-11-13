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    Рауль Агне

    Тренер
    Имя Рауль
    Фамилия Агне
    Команда Тенерифе
    Гражданство Испания
    Дата рождения 24 мая 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Тенерифе 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.11.2022 Леалтад 0 : 2 Тенерифе
    21.12.2022 Понтеведра 2 : 1 Тенерифе
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