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Испания. Сегунда
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Тенерифе
Рауль Агне
Статистика
Рауль Агне - статистика
Тенерифе
Испания
24 мая 1970 (56)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 8 тур
Кордоба
3 : 2
05.10.2026
Тенерифе
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Сегунда 2014/2015
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Команда
И
В
П
Н
Тенерифе
12
3
3
6
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 8 тур
Кордоба
3 : 2
05.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 7 тур
Тенерифе
1 : 1
26.09.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 6 тур
Кастельон
5 : 0
19.09.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 5 тур
Тенерифе
2 : 0
13.09.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 4 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 1
05.09.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 3 тур
Тенерифе
0 : 1
28.08.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 2 тур
Тенерифе
1 : 0
23.08.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 1 тур
Эйбар
1 : 3
16.08.2026
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