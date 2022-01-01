Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Первая лига
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Основное
Календарь
Результаты
Бомбардиры
Статистика
Новости
Команды
Тренеры
Судьи
Стадионы
Еще
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Испания. Кубок
Команды
Кубок Испании 2025-2026 - команды
#
Команда
Стоимость
1
Реал
€ 1,36 млрд
2
Барселона
€ 1,26 млрд
3
Атлетико
€ 594,50 млн
4
Севилья
€ 147,30 млн
5
Валенсия
€ 133,40 млн
6
Реал Сосьедад
€ 246,20 млн
7
Вильярреал
€ 299,30 млн
8
Бетис
€ 234,40 млн
9
Атлетик
€ 230,60 млн
10
Сельта
€ 190,40 млн
11
Эспаньол
€ 122,75 млн
12
Хетафе
€ 64 млн
13
Алавес
€ 63,80 млн
14
Жирона
€ 129,90 млн
15
Райо Вальекано
€ 104,20 млн
16
Осасуна
€ 99,90 млн
17
Леванте
€ 108 млн
18
Лас-Пальмас
€ 32,30 млн
19
Гранада
€ 12,85 млн
20
Леганес
€ 15,80 млн
21
Мальорка
€ 73,70 млн
22
Эйбар
€ 11,80 млн
23
Малага
€ 11,40 млн
24
Депортиво
€ 23,50 млн
25
Вальядолид
€ 26,50 млн
26
Кадис
€ 13,40 млн
27
Эльче
€ 92,80 млн
28
Спортинг
€ 24,60 млн
29
Овьедо
€ 50,10 млн
30
Альмерия
€ 50,20 млн
31
Уэска
€ 5,10 млн
32
Альбасете
€ 8 млн
33
Сарагоса
€ 12,55 млн
34
Кордоба
€ 9,40 млн
35
Расинг
€ 53,30 млн
36
Мирандес
€ 9,70 млн
37
Леонеса
€ 6,30 млн
38
Ибица
39
Картахена
€ 950 тыс
40
Мурсия
€ 3,05 млн
41
Понферрадина
€ 1 млн
42
Химнастик
43
Португалете
44
Тенерифе
€ 1 млн
45
Нумансия
€ 250 тыс
46
Сеута
€ 6,40 млн
47
ФК Андорра
€ 13 млн
48
Райо Махадаонда
49
Гвадалахара КМ
50
Кастельон
€ 4,03 млн
1
2
3
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+