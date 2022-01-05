- 5 января 2022
- 22:26 Черышев забил за «Валенсию» впервые за два года 3
- 20:03 Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной» 5
- 17 февраля 2021
- 15:48 Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
- 20 февраля 2020
- 15:34 Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
- 19 февраля 2020
- 23:55 Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену» 1
- 21:41 Акинфеев, Дзагоев, Шкурин – в основе ЦСКА на матч с «Картахеной» 3
- 20 февраля 2019
- 14:14 Гончаренко: «Травма Дзагоева – большое разочарование. Он набрал хорошую форму, для ЦСКА это большая потеря» 25
- 19 февраля 2019
- 21:52 Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона 3
- 19:14 Фото Помазун, Дзагоев, Сигурдссон – в составе ЦСКА на матч с «Картахеной» 1
- 12 февраля 2019
- 14:45 ЦСКА на заключительном сборе сыграет с командой АПЛ, клубом из третьей испанской лиги и «Уфой» 1
- 24 октября 2017
- 22:27 Кубок Испании. «Нумансия» на последних минутах одержала волевую победу над «Малагой», «Севилья» разгромила «Картахену»
- 16 февраля 2017
- 10:53 Дзагоев: «ЦСКА двигается в правильном направлении» 7
- 15 февраля 2017
- 22:47 Товарищеский матч. ЦСКА обыграл «Картахену» благодаря голу Чалова пяткой на 90-й минуте 14