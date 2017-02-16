Дзагоев: «ЦСКА двигается в правильном направлении»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал победный результат товарищеского матча против «Картахены». Стоит отметить, что Дзагоев стал автором одного из голов.

«Имеют ли значение результаты товарищеских матчей? Для хорошего настроения победа не помешает. Полагаю, выиграли по делу, создали много моментов, как и в предыдущих матчах. В первом тайме все отскоки доставались соперникам, во втором мы еще больше прессинговали, преимущество стало очень солидным. «Картахена» – неплохая команда, умеет играть. Типичные испанцы, много кричат, много падают. Ну и судьи сегодня были им под стать.

Рад отличиться, тем более довольно давно не забивал. Надеюсь, дальше все будет еще лучше, хочется верить, травмы остались позади. Приложу максимум усилий, чтобы подойти в хорошей форме к возобновлению сезона. По моим ощущениям, сейчас мы уже выглядим свежее, чем на предыдущих сборах, но до нашего оптимального состояния еще надо добирать. Время есть, самое главное, что мы двигаемся в правильном направлении», – сказал Дзагоев.

Товарищеский матч ЦСКА – «Картахена» завершился со счетом 2:1