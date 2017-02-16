Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзагоев: «ЦСКА двигается в правильном направлении»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал победный результат товарищеского матча против «Картахены». Стоит отметить, что Дзагоев стал автором одного из голов.

    «Имеют ли значение результаты товарищеских матчей? Для хорошего настроения победа не помешает. Полагаю, выиграли по делу, создали много моментов, как и в предыдущих матчах. В первом тайме все отскоки доставались соперникам, во втором мы еще больше прессинговали, преимущество стало очень солидным. «Картахена» – неплохая команда, умеет играть. Типичные испанцы, много кричат, много падают. Ну и судьи сегодня были им под стать.

    Рад отличиться, тем более довольно давно не забивал. Надеюсь, дальше все будет еще лучше, хочется верить, травмы остались позади. Приложу максимум усилий, чтобы подойти в хорошей форме к возобновлению сезона. По моим ощущениям, сейчас мы уже выглядим свежее, чем на предыдущих сборах, но до нашего оптимального состояния еще надо добирать. Время есть, самое главное, что мы двигаемся в правильном направлении», – сказал Дзагоев.

    Товарищеский матч ЦСКА – «Картахена» завершился со счетом 2:1

    Источник: Бобсоккер

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.02.2017 10:53
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 17 февраля 2017, 13:50

      удачи в сезоне и без травм, ну и забивать почаще...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 февраля 2017, 13:44

      Нужно больше забивать и наигрывать нашу молодёжь. Успехов ПФК ЦСКА.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 16 февраля 2017, 13:32

      Успехов ЦСКА!!! Верим в Ваши возможности!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      lex_ex 16 февраля 2017, 11:46

      Удачи и без травм!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Boniel+ 16 февраля 2017, 11:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Смотри на "Баварию" и "ПСЖ",и учись играть в футбол.Пока ты делаешь это очень плохо!!!

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Boniel+ 16 февраля 2017, 11:54

      "что ты гонишь мусор шнягу не поделу....")))))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > Boniel+ 16 февраля 2017, 12:40

      Прикольное заявление от "Интеллектуала" уровня третьего класса ЦПШ....

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11