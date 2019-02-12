Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ЦСКА на заключительном сборе сыграет с командой АПЛ, клубом из третьей испанской лиги и «Уфой»

    ЦСКА определился с соперниками по товарищеским матчам в рамках третьего заключительного зимнего сбора в испанском Кампоаморе.

    16 февраля армейцы встретятся с «Ньюкаслом» (начало – в 14:00 по московскому времени), спустя три дня сыграют с «Картахеной» (клуб из Сегунды B – третьей по силе лиге Испании, 20:00), в 23 февраля проведут встречу против «Уфы» (19:00).

    Кроме того, существует вероятность, что красно-синие проведут еще одну контрольную игру [если она состоится, соперник и дата проведения будут сообщены дополнительно].

    • После 17-ти туров ЦСКА набрал 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре балла.
    • В 18-м туре армейцы сыграют на выезде против тульского «Арсенала».

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.02.2019 14:45
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 12 февраля 2019, 16:00

      Там и оставайтесь

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11