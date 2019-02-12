ЦСКА на заключительном сборе сыграет с командой АПЛ, клубом из третьей испанской лиги и «Уфой»

ЦСКА определился с соперниками по товарищеским матчам в рамках третьего заключительного зимнего сбора в испанском Кампоаморе.

16 февраля армейцы встретятся с «Ньюкаслом» (начало – в 14:00 по московскому времени), спустя три дня сыграют с «Картахеной» (клуб из Сегунды B – третьей по силе лиге Испании, 20:00), в 23 февраля проведут встречу против «Уфы» (19:00).

Кроме того, существует вероятность, что красно-синие проведут еще одну контрольную игру [если она состоится, соперник и дата проведения будут сообщены дополнительно].