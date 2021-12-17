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    Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»

    «Валенсия» на стадии 1/16 финала выбила из Кубка Испании «Картахену». Решающий гол в компенсированное время забил российский игрок Денис Черышев.

    Он вышел на замену на 72-й минуте.

    Это первый гол Черышева в сезоне.

    Кубок Испании. 1/16 финала

    Картахена – Валенсия – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Солер, 35; 1:1 – Ортуно, 75 (с пенальти); 1:2 – Черышев, 90+2.

    Календарь Кубка Испании

    Календарь Кубка Испании

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:03
    Комментарии5
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      Рейтинг: +650

      Soccerdealer63 5 минут назад

      Денисок забил "левый" гол))) Вратарь Картахены после штрафного не очень трудный мяч почему-то не стал ловить , а отбил, да ещё и прямо перед собой - ТОЧНО НА НАБЕЖАВШЕГО ЛЁГКОЙ ТРУСЦОЙ ЧЕРЫШЕВА....
      Да ладно бы в каком никаком напряжённом матче... со стОящим соперником...Так ведь Картахена выступает в третьей лиге!))))
      Кстати, слово "Картахена"означает "КАРФАГЕН"... Этот второй Карфаген был основан в период могущества первого, когда карфагеняне гоняли римлян как сидоровых коз по всему средиземноморью))))
      И ещё: именно карфагеняне - потомки великих мореплавателей финикийцев...ИЗОБРЕЛИ ПОТОЧНЫЙ МЕТОД СТРОИТЕЛЬСТВА СУДОВ, ФАКТИЧЕСКИ - КОНВЕЙЕР))) Они собирали свли корабли из готовых пронумерованных блоков, иготовленных в других местах. И поэтому очень долго превосходили все флоты на Средиземке количественно... Пока римляне НЕ ДОПЁРЛИ И НЕ ПОНАСТРОИЛИ СВОИХ КОРАБЛЕЙ И НЕ СРАВНЯЛИСЬ ПО КОЛИЧЕСТВУ)))

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      Рейтинг: +22238

      DOCTOR PENALTY 53 минуты назад

      Дэн - спаситель.

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      Рейтинг: +564

      СуперПАВ9 1 час назад

      Раз в год и палка стреляет

      5
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      Рейтинг: +64

      Дубина > СуперПАВ9 55 минут назад

      и дзюба рукой дергает))

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      Рейтинг: +499

      Nayturs 1 час назад

      Молодец!

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