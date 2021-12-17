Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»

Денисок забил "левый" гол))) Вратарь Картахены после штрафного не очень трудный мяч почему-то не стал ловить , а отбил, да ещё и прямо перед собой - ТОЧНО НА НАБЕЖАВШЕГО ЛЁГКОЙ ТРУСЦОЙ ЧЕРЫШЕВА....
Да ладно бы в каком никаком напряжённом матче... со стОящим соперником...Так ведь Картахена выступает в третьей лиге!))))
Кстати, слово "Картахена"означает "КАРФАГЕН"... Этот второй Карфаген был основан в период могущества первого, когда карфагеняне гоняли римлян как сидоровых коз по всему средиземноморью))))
И ещё: именно карфагеняне - потомки великих мореплавателей финикийцев...ИЗОБРЕЛИ ПОТОЧНЫЙ МЕТОД СТРОИТЕЛЬСТВА СУДОВ, ФАКТИЧЕСКИ - КОНВЕЙЕР))) Они собирали свли корабли из готовых пронумерованных блоков, иготовленных в других местах. И поэтому очень долго превосходили все флоты на Средиземке количественно... Пока римляне НЕ ДОПЁРЛИ И НЕ ПОНАСТРОИЛИ СВОИХ КОРАБЛЕЙ И НЕ СРАВНЯЛИСЬ ПО КОЛИЧЕСТВУ)))
«Валенсия» на стадии 1/16 финала выбила из Кубка Испании «Картахену». Решающий гол в компенсированное время забил российский игрок Денис Черышев.
Он вышел на замену на 72-й минуте.
Это первый гол Черышева в сезоне.
Кубок Испании. 1/16 финала
Картахена – Валенсия – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Солер, 35; 1:1 – Ортуно, 75 (с пенальти); 1:2 – Черышев, 90+2.