Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»

«Валенсия» на стадии 1/16 финала выбила из Кубка Испании «Картахену». Решающий гол в компенсированное время забил российский игрок Денис Черышев.

Он вышел на замену на 72-й минуте.

Это первый гол Черышева в сезоне.

Кубок Испании. 1/16 финала

Картахена – Валенсия – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Солер, 35; 1:1 – Ортуно, 75 (с пенальти); 1:2 – Черышев, 90+2.

Календарь Кубка Испании

Календарь Кубка Испании