Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
42
22
13
7
69
42
27
79
42
22
11
9
59
34
25
77
42
21
12
9
55
42
13
75
42
22
9
11
59
40
19
75
42
20
11
11
65
51
14
71
42
19
12
11
72
55
17
69
42
18
11
13
65
54
11
65
42
18
10
14
58
49
9
64
42
15
13
14
44
41
3
58
42
15
13
14
57
57
0
58
42
14
14
14
57
54
3
56
42
15
10
17
41
48
-7
55
42
14
13
15
55
53
2
55
42
14
13
15
59
63
-4
55
42
13
14
15
56
54
2
53
42
12
17
13
42
46
-4
53
42
14
11
17
65
63
2
53
42
13
12
17
56
63
-7
51
42
11
12
19
44
63
-19
45
42
8
12
22
35
55
-20
36
42
6
12
24
22
63
-41
30
42
6
5
31
33
78
-45
23
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
21
15
5
1
36
15
21
50
21
15
3
3
37
15
22
48
21
13
7
1
42
19
23
46
21
13
7
1
42
20
22
46
21
14
3
4
34
20
14
45
21
12
5
4
39
25
14
41
21
11
6
4
27
19
8
39
21
11
6
4
36
20
16
39
21
11
6
4
35
25
10
39
21
10
7
4
22
16
6
37
21
10
7
4
36
21
15
37
21
10
5
6
30
25
5
35
21
9
7
5
29
21
8
34
21
10
4
7
26
23
3
34
21
8
8
5
37
26
11
32
21
9
5
7
36
28
8
32
21
7
7
7
21
19
2
28
21
7
7
7
28
27
1
28
21
6
8
7
26
27
-1
26
21
6
7
8
26
31
-5
25
21
3
7
11
12
28
-16
16
21
4
3
14
13
28
-15
15
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
21
9
6
6
27
22
5
33
21
9
5
7
29
31
-2
32
21
7
9
5
21
22
-1
30
21
7
8
6
22
19
3
29
21
8
4
9
29
33
-4
28
21
7
6
8
30
27
3
27
21
7
4
10
23
25
-2
25
21
6
5
10
19
24
-5
23
21
6
5
10
30
36
-6
23
21
6
5
10
28
36
-8
23
21
6
5
10
22
37
-15
23
21
5
6
10
15
25
-10
21
21
5
6
10
26
32
-6
21
21
4
9
8
27
29
-2
21
21
5
6
10
29
35
-6
21
21
5
5
11
18
32
-14
20
21
4
7
10
17
22
-5
19
21
4
7
10
22
32
-10
19
21
2
10
9
20
30
-10
16
21
3
5
13
10
35
-25
14
21
1
5
15
14
36
-22
8
21
2
2
17
20
50
-30
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире