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Картахена
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€ 950 тыс
Картахена - новости команды
Картахена
Стадион:
Картогонова
Сайт:
http://www.futbolclubcartagena.com
Тренер:
Луис Гарсия Тевенет
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
2022.01.05 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
2021.02.17 15:48
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
2020.02.20 15:34
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
2020.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
2019.02.19 21:52
3
ЦСКА на заключительном сборе сыграет с командой АПЛ, клубом из третьей испанской лиги и «Уфой»
2019.02.12 14:45
1
Кубок Испании. «Нумансия» на последних минутах одержала волевую победу над «Малагой», «Севилья» разгромила «Картахену»
2017.10.24 22:27
Дзагоев: «ЦСКА двигается в правильном направлении»
2017.02.16 10:53
7
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл «Картахену» благодаря голу Чалова пяткой на 90-й минуте
2017.02.15 22:47
16
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