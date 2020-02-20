Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал итоги товарищеского матча с «Картахеной» (2:0).

— Алан, в каждом из таймов забили «Картахене» по мячу. Как оценишь матч?

— Хорошая, интенсивная игра. Осталось еще две товарищеских встречи, я так понимаю, почти все сыграют по 90 минут. Сборы подходят к концу, набираем форму. Сегодня хорошо двигались, это то, что нам нужно.

— Все помнят том, что произошло здесь с тобой ровно год назад. Было ли волнение сейчас?

— Конечно, в голове это чуть-чуть сидело. Если честно, мы очень долго думали, играть мне сегодня или нет. Раза три разговаривали с Михалычем. Не очень хотелось, но свои страхи нужно перебарывать. Решил, что буду играть, нужно набирать дальше форму. В целом все нормально, без происшествий (улыбается).

— Теперь в голове «Урал» или «Уфа»?

— Отыграем последний матч и будем готовиться дальше. Близится заключительный этап сезона, в подсознании «Урал» уже есть, – сказал Дзагоев.

Дзагоев получил разрыв крестообразных связок на сборах ЦСКА в феврале 2019 года.

Хавбек вернулся на поле в ноябре.

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