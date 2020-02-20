Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»

Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»

20 февраля 2020, 15:34

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал итоги товарищеского матча с «Картахеной» (2:0).

— Алан, в каждом из таймов забили «Картахене» по мячу. Как оценишь матч?

— Хорошая, интенсивная игра. Осталось еще две товарищеских встречи, я так понимаю, почти все сыграют по 90 минут. Сборы подходят к концу, набираем форму. Сегодня хорошо двигались, это то, что нам нужно.

— Все помнят том, что произошло здесь с тобой ровно год назад. Было ли волнение сейчас?

— Конечно, в голове это чуть-чуть сидело. Если честно, мы очень долго думали, играть мне сегодня или нет. Раза три разговаривали с Михалычем. Не очень хотелось, но свои страхи нужно перебарывать. Решил, что буду играть, нужно набирать дальше форму. В целом все нормально, без происшествий (улыбается).

— Теперь в голове «Урал» или «Уфа»?

— Отыграем последний матч и будем готовиться дальше. Близится заключительный этап сезона, в подсознании «Урал» уже есть, – сказал Дзагоев.

  • Дзагоев получил разрыв крестообразных связок на сборах ЦСКА в феврале 2019 года.
  • Хавбек вернулся на поле в ноябре.

Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Товарищеские матчи Картахена ЦСКА Дзагоев Алан
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+