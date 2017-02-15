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    Товарищеский матч. ЦСКА обыграл «Картахену» благодаря голу Чалова пяткой на 90-й минуте

    В товарищеском матче на сборе в Испании ЦСКА одержал волевую победу над местной «Картахеной» со счетом 2:1. Решающий гол на 90-й минуте встречи пяткой забил Федор Чалов.

    Напомним, на данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, набрав после 17-ти туров 32 очка.

    Первый официальный матч после возобновления сезона армейцы проведут 4 марта в рамках 18-го тура чемпионата России против «Зенита».

    Товарищеский матч

    ЦСКА (Россия) – Картахена (Испания) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Артуро, 22; 1:1 – Дзагоев, 74; 2:1 – Чалов, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.02.2017 22:47
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +364

      neofizer 16 февраля 2017, 16:22

      нормально..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 16 февраля 2017, 10:54

      Мужики, у нас формируется "Российский Ибрагимович"...Давно слежу за Федором...У парня большое будущее...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol > VVM1964 16 февраля 2017, 15:40

      Русским Месси он станет только если его Зенит купит. В остальных клубах загниет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 16 февраля 2017, 10:18

      главное результат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 16 февраля 2017, 05:25

      ну хоть так как то...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1481

      GM 16 февраля 2017, 01:32

      Хороший второй тайм. Столько моментов создали...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 16 февраля 2017, 01:32

      какого соперника обыграли? местный гранд наверное

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > x-x-x-x-x 16 февраля 2017, 01:39

      Обычный товарняк. Терек только с "грандами" играет? "Виченца" в каком месте гранд?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x > GM 16 февраля 2017, 10:43

      Терек и сам не гранд но все же не играет с такими командами. Виченце вторая лига Италии

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 16 февраля 2017, 00:48

      Карфагена не из 3-го ли дивизиона?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > paracetamol 16 февраля 2017, 01:34

      Ну да, Зенит-то с китайскими супер-клубами товарняки гоняет - не абы с кем...
      Этим хотел похвастаться?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 16 февраля 2017, 00:37

      Удачи Чалову. Свои пусть растут и играют

      3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 февраля 2017, 23:39

      Зениту пяткой не забьёшь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров > Zeff 16 февраля 2017, 00:39

      скоро увидим! кто знает

      4
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