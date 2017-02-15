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  • Товарищеский матч. ЦСКА обыграл «Картахену» благодаря голу Чалова пяткой на 90-й минуте

Товарищеский матч. ЦСКА обыграл «Картахену» благодаря голу Чалова пяткой на 90-й минуте

15 февраля 2017, 22:47
16

В товарищеском матче на сборе в Испании ЦСКА одержал волевую победу над местной «Картахеной» со счетом 2:1. Решающий гол на 90-й минуте встречи пяткой забил Федор Чалов.

Напомним, на данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, набрав после 17-ти туров 32 очка.

Первый официальный матч после возобновления сезона армейцы проведут 4 марта в рамках 18-го тура чемпионата России против «Зенита».

Товарищеский матч

ЦСКА (Россия) – Картахена (Испания) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Артуро, 22; 1:1 – Дзагоев, 74; 2:1 – Чалов, 90.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Картахена
Комментарии (16)
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Zeff
1487191185
Зениту пяткой не забьёшь.
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Nerlinger
1487194631
Удачи Чалову. Свои пусть растут и играют
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paracetamol
1487195339
Карфагена не из 3-го ли дивизиона?
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x-x-x-x-x
1487197954
какого соперника обыграли? местный гранд наверное
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GM
1487197966
Хороший второй тайм. Столько моментов создали...
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vovan55
1487211915
ну хоть так как то...
Ответить
Obi Wan
1487229502
главное результат.
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каа
1487231686
Мужики, у нас формируется "Российский Ибрагимович"...Давно слежу за Федором...У парня большое будущее...
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neofizer
1487251328
нормально..
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