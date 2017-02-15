Товарищеский матч. ЦСКА обыграл «Картахену» благодаря голу Чалова пяткой на 90-й минуте

В товарищеском матче на сборе в Испании ЦСКА одержал волевую победу над местной «Картахеной» со счетом 2:1. Решающий гол на 90-й минуте встречи пяткой забил Федор Чалов.

Напомним, на данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, набрав после 17-ти туров 32 очка.

Первый официальный матч после возобновления сезона армейцы проведут 4 марта в рамках 18-го тура чемпионата России против «Зенита».

Товарищеский матч

ЦСКА (Россия) – Картахена (Испания) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Артуро, 22; 1:1 – Дзагоев, 74; 2:1 – Чалов, 90.