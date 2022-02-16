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Мурсия
€ 3 млн
Мурсия
Мурсия
Стадион:
Нуэва Кондомина
Сайт:
http://www.realmurcia.es
Состав
Статистика
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Мурсию», Заболотный забил ударом через себя
2022.02.16 18:54
3
Товарищеский матч. ЦСКА победил «Мурсию» благодаря дублю Шкурина. Дивеев пропускал игру из-за травмы
2021.02.03 14:58
1
Товарищеский матч. ЦСКА забил пять безответных мячей «Мурсии»
2021.01.28 14:56
8
«Барселона» впервые за 32 года проиграла в гостях аутсайдеру, возглавляя Примеру
2018.09.27 09:34
5
Президент «Мурсии»: «Гути не возглавит мою команду, потому что станет новым тренером «Реала»
2018.06.09 10:05
2
Вальверде: «С «Мурсией» получился типичный кубковый матч»
2017.10.25 08:16
Кубок Испании. «Барселона» разгромила «Мурсию», «Бетис» обыграл «Кадис»
2017.10.25 00:19
1
Кубок Испании. «Атлетико» разгромил «Гихуэло» и другие результаты
2016.12.01 00:54
Товарищеский матч. «Крылья Советов» победили «Мурсию»
2016.02.18 21:37
1
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