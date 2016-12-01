Кубок Испании. «Атлетико» разгромил «Гихуэло» и другие результаты

В первом матче 1/16 финала Кубка Испании «Атлетико» с крупным счетом обыграл «Гихуэло» – 6:0. Два гола забил Янник Феррейра-Карраско, по разу отличились Сауль, Шиме Врсалько, Анхель Корреа и Роберто Нуньес.

В других матчах этой стадии «Кордоба» обыграла «Малагу», «Гранада» оказалась сильнее «Осасуны», «Мурсия» уступила «Сельте».

Кубок Испании. 1/16 финала. Первые матчи

Кордоба – Малага – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Родри, 72; 2:0 – Домингес, 82.

Гранада – Осасуна – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Тораль, 52.

Гихуэдо – Атлетико – 0:6 (0:2)

Голы: 0:1 – Сауль, 29; 0:2 – Врсалько, 45; 0:3 – Феррейра-Карраско, 49; 0:4 – Феррейра-Карраско, 53; 0:5 – Корреа, 57; 0:6 – Нуньес, 85.

Мурсия – Сельта – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Гомес, 42.

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