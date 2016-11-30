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Кордоба - Малага

30.11.2016, Среда, 23:00 мск Кордоба, стадион Нуэво Арканхель Испания. Кубок, 1/16 финала , первый матч Кордоба - Малага
Испания. Примера (2014/2015)
27 тур
15 марта, воскресенье 19:00 Малага 2:0 Кордоба
8 тур
18 октября, суббота 23:59 Кордоба 1:2 Малага
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