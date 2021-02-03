Товарищеский матч. ЦСКА победил «Мурсию» благодаря дублю Шкурина. Дивеев пропускал игру из-за травмы

ЦСКА победил «Мурсию» (3:1) в товарищеском матче на зимнем сборе в Кампоаморе.

Дублем отметился белорусский нападающий московского клуба Илья Шкурин. Еще один гол с пенальти забил Никола Влашич.

Участие в матче не принимал защитник ЦСКА Игорь Дивеев. 21-летний футболист получил травму голеностопного сустава на вчерашней предматчевой тренировке.

Шесть дней назад ЦСКА также встречался с «Мурсией». Тогда «армейцы» победили со счетом 5:0.

Товарищеский матч

ЦСКА (Россия) – Мурсия (Испания) – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Шкурин, 6; 1:1 – Каррильо, 61; 2:1 – Шкурин, 71; 3:1 – Влашич (с пенальти), 87.