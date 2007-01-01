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Мурсия
Результаты
€ 3 млн
Мурсия - результаты матчей
Мурсия
Стадион:
Нуэва Кондомина
Сайт:
http://www.realmurcia.es
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
Испания. Кубок. 2025/2026
Испания. Кубок. 2023/2024
Испания. Кубок. 2022/2023
Испания. Кубок. 2017/2018
Товарищеские матчи. 2014
Товарищеские матчи. 2013
Испания. Кубок. 2010/2011
Испания. Кубок. 2009/2010
Испания. Примера. 2007/2008
17.05 | 23:55
Мурсия
3 : 5
Барселона
11.05 | 23:00
Осасуна
2 : 1
Мурсия
07.05 | 22:00
Мурсия
1 : 2
Атлетик
04.05 | 19:00
Расинг
3 : 2
Мурсия
26.04 | 23:55
Мурсия
0 : 0
Севилья
20.04 | 19:00
Мурсия
1 : 4
Мальорка
13.04 | 21:00
Реал
1 : 0
Мурсия
06.04 | 19:00
Мурсия
1 : 0
Валенсия
30.03 | 22:00
Депортиво
3 : 1
Мурсия
23.03 | 19:00
Мурсия
4 : 0
Эспаньол
15.03 | 22:00
Рекреативо
4 : 2
Мурсия
09.03 | 19:00
Мурсия
0 : 3
Хетафе
02.03 | 19:00
Бетис
4 : 0
Мурсия
24.02 | 19:00
Мурсия
0 : 1
Вальядолид
17.02 | 19:00
Альмерия
3 : 2
Мурсия
09.02 | 22:00
Мурсия
0 : 1
Вильярреал
03.02 | 19:00
Атлетико
1 : 1
Мурсия
27.01 | 19:00
Мурсия
2 : 3
Леванте
20.01 | 19:00
Сарагоса
3 : 1
Мурсия
12.01 | 22:00
Барселона
4 : 0
Мурсия
06.01 | 19:00
Мурсия
2 : 0
Осасуна
23.12 | 23:00
Атлетик
1 : 1
Мурсия
16.12 | 19:00
Мурсия
2 : 1
Расинг
09.12 | 19:00
Севилья
3 : 1
Мурсия
02.12 | 19:00
Мальорка
1 : 1
Мурсия
24.11 | 23:55
Мурсия
1 : 1
Реал
10.11 | 23:55
Валенсия
3 : 0
Мурсия
04.11 | 19:00
Мурсия
0 : 2
Депортиво
01.11 | 23:55
Эспаньол
0 : 0
Мурсия
28.10 | 19:00
Мурсия
1 : 0
Рекреативо
21.10 | 19:00
Хетафе
2 : 0
Мурсия
07.10 | 19:00
Мурсия
0 : 0
Бетис
30.09 | 19:00
Вальядолид
1 : 4
Мурсия
26.09 | 22:00
Мурсия
0 : 1
Альмерия
23.09 | 19:00
Вильярреал
2 : 0
Мурсия
16.09 | 19:00
Мурсия
1 : 1
Атлетико
01.09 | 23:55
Леванте
0 : 0
Мурсия
26.08 | 21:00
Мурсия
2 : 1
Сарагоса
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