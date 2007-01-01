Турниры:
Испания. Примера (2007/2008)
|38 тур
|17 мая, суббота
|23:55
|Мурсия
|3:5
|Барселона
|37 тур
|11 мая, воскресенье
|23:00
|Осасуна
|2:1
|Мурсия
|36 тур
|7 мая, среда
|22:00
|Мурсия
|1:2
|Атлетик
|35 тур
|4 мая, воскресенье
|19:00
|Расинг
|3:2
|Мурсия
|34 тур
|26 апреля, суббота
|23:55
|Мурсия
|0:0
|Севилья
|33 тур
|20 апреля, воскресенье
|19:00
|Мурсия
|1:4
|Мальорка
|32 тур
|13 апреля, воскресенье
|21:00
|Реал
|1:0
|Мурсия
|31 тур
|6 апреля, воскресенье
|19:00
|Мурсия
|1:0
|Валенсия
|30 тур
|30 марта, воскресенье
|22:00
|Депортиво
|3:1
|Мурсия
|29 тур
|23 марта, воскресенье
|19:00
|Мурсия
|4:0
|Эспаньол
|28 тур
|15 марта, суббота
|22:00
|Рекреативо
|4:2
|Мурсия
|27 тур
|9 марта, воскресенье
|19:00
|Мурсия
|0:3
|Хетафе
|26 тур
|2 марта, воскресенье
|19:00
|Бетис
|4:0
|Мурсия
|25 тур
|24 февраля, воскресенье
|19:00
|Мурсия
|0:1
|Вальядолид
|24 тур
|17 февраля, воскресенье
|19:00
|Альмерия
|3:2
|Мурсия
|23 тур
|9 февраля, суббота
|22:00
|Мурсия
|0:1
|Вильярреал
|22 тур
|3 февраля, воскресенье
|19:00
|Атлетико
|1:1
|Мурсия
|21 тур
|27 января, воскресенье
|19:00
|Мурсия
|2:3
|Леванте
|20 тур
|20 января, воскресенье
|19:00
|Сарагоса
|3:1
|Мурсия
|19 тур
|12 января, суббота
|22:00
|Барселона
|4:0
|Мурсия
|18 тур
|6 января, воскресенье
|19:00
|Мурсия
|2:0
|Осасуна
|17 тур
|23 декабря, воскресенье
|23:00
|Атлетик
|1:1
|Мурсия
|16 тур
|16 декабря, воскресенье
|19:00
|Мурсия
|2:1
|Расинг
|15 тур
|9 декабря, воскресенье
|19:00
|Севилья
|3:1
|Мурсия
|14 тур
|2 декабря, воскресенье
|19:00
|Мальорка
|1:1
|Мурсия
|13 тур
|24 ноября, суббота
|23:55
|Мурсия
|1:1
|Реал
|12 тур
|10 ноября, суббота
|23:55
|Валенсия
|3:0
|Мурсия
|11 тур
|4 ноября, воскресенье
|19:00
|Мурсия
|0:2
|Депортиво
|10 тур
|1 ноября, четверг
|23:55
|Эспаньол
|0:0
|Мурсия
|9 тур
|28 октября, воскресенье
|19:00
|Мурсия
|1:0
|Рекреативо
|8 тур
|21 октября, воскресенье
|19:00
|Хетафе
|2:0
|Мурсия
|7 тур
|7 октября, воскресенье
|19:00
|Мурсия
|0:0
|Бетис
|6 тур
|30 сентября, воскресенье
|19:00
|Вальядолид
|1:4
|Мурсия
|5 тур
|26 сентября, среда
|22:00
|Мурсия
|0:1
|Альмерия
|4 тур
|23 сентября, воскресенье
|19:00
|Вильярреал
|2:0
|Мурсия
|3 тур
|16 сентября, воскресенье
|19:00
|Мурсия
|1:1
|Атлетико
|2 тур
|1 сентября, суббота
|23:55
|Леванте
|0:0
|Мурсия
|1 тур
|26 августа, воскресенье
|21:00
|Мурсия
|2:1
|Сарагоса