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    Мурсия - результаты

    Город Мурсия
    Дивизион Испания-Сегунда B Группа 4
    Сайт www.realmurcia.es
    Стадион Нуэва Кондомина
    Турниры:
    Испания. Примера (2007/2008)
    38 тур
    		17 мая, суббота 23:55 Мурсия 3:5 Барселона
    37 тур
    		11 мая, воскресенье 23:00 Осасуна 2:1 Мурсия
    36 тур
    		7 мая, среда 22:00 Мурсия 1:2 Атлетик
    35 тур
    		4 мая, воскресенье 19:00 Расинг 3:2 Мурсия
    34 тур
    		26 апреля, суббота 23:55 Мурсия 0:0 Севилья
    33 тур
    		20 апреля, воскресенье 19:00 Мурсия 1:4 Мальорка
    32 тур
    		13 апреля, воскресенье 21:00 Реал 1:0 Мурсия
    31 тур
    		6 апреля, воскресенье 19:00 Мурсия 1:0 Валенсия
    30 тур
    		30 марта, воскресенье 22:00 Депортиво 3:1 Мурсия
    29 тур
    		23 марта, воскресенье 19:00 Мурсия 4:0 Эспаньол
    28 тур
    		15 марта, суббота 22:00 Рекреативо 4:2 Мурсия
    27 тур
    		9 марта, воскресенье 19:00 Мурсия 0:3 Хетафе
    26 тур
    		2 марта, воскресенье 19:00 Бетис 4:0 Мурсия
    25 тур
    		24 февраля, воскресенье 19:00 Мурсия 0:1 Вальядолид
    24 тур
    		17 февраля, воскресенье 19:00 Альмерия 3:2 Мурсия
    23 тур
    		9 февраля, суббота 22:00 Мурсия 0:1 Вильярреал
    22 тур
    		3 февраля, воскресенье 19:00 Атлетико 1:1 Мурсия
    21 тур
    		27 января, воскресенье 19:00 Мурсия 2:3 Леванте
    20 тур
    		20 января, воскресенье 19:00 Сарагоса 3:1 Мурсия
    19 тур
    		12 января, суббота 22:00 Барселона 4:0 Мурсия
    18 тур
    		6 января, воскресенье 19:00 Мурсия 2:0 Осасуна
    17 тур
    		23 декабря, воскресенье 23:00 Атлетик 1:1 Мурсия
    16 тур
    		16 декабря, воскресенье 19:00 Мурсия 2:1 Расинг
    15 тур
    		9 декабря, воскресенье 19:00 Севилья 3:1 Мурсия
    14 тур
    		2 декабря, воскресенье 19:00 Мальорка 1:1 Мурсия
    13 тур
    		24 ноября, суббота 23:55 Мурсия 1:1 Реал
    12 тур
    		10 ноября, суббота 23:55 Валенсия 3:0 Мурсия
    11 тур
    		4 ноября, воскресенье 19:00 Мурсия 0:2 Депортиво
    10 тур
    		1 ноября, четверг 23:55 Эспаньол 0:0 Мурсия
    9 тур
    		28 октября, воскресенье 19:00 Мурсия 1:0 Рекреативо
    8 тур
    		21 октября, воскресенье 19:00 Хетафе 2:0 Мурсия
    7 тур
    		7 октября, воскресенье 19:00 Мурсия 0:0 Бетис
    6 тур
    		30 сентября, воскресенье 19:00 Вальядолид 1:4 Мурсия
    5 тур
    		26 сентября, среда 22:00 Мурсия 0:1 Альмерия
    4 тур
    		23 сентября, воскресенье 19:00 Вильярреал 2:0 Мурсия
    3 тур
    		16 сентября, воскресенье 19:00 Мурсия 1:1 Атлетико
    2 тур
    		1 сентября, суббота 23:55 Леванте 0:0 Мурсия
    1 тур
    		26 августа, воскресенье 21:00 Мурсия 2:1 Сарагоса
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